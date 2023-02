52 Der Volldampf-Schmodo von Horb - was ein Start in die Hochphase der Fasnet Foto: Miguel Johnson/Miguel Johnson

Die Lebensfreude kocht über beim Spaß in der Gass. Heidi hat Gras dabei. Der Mönch kommt sogar aus Alpirsbach vorbei. Und die Beichte nimmt Kneipen – äh – Wirtschaftsförderer Dejan Micic ab.









Nicht Horb a. N.ckar, sondern Horb am Feiern! Jugendreferent Markus Guse mit dem Becher Bier in der Hand zeigt an der Schwalhalla-Bar, was am Schmotzigen angesagt war: Hoch die Tassen! Wir lassen uns die Fasnets-Freude nie mehr einsperren. Und im Hintergrund spielt der Peter Wackel-Song: „Wir wollen feiern!“

Da sind natürlich alle dabei: Captain America und die Kuh, Asterix und Obelix, die Römer, coole City-Cowboys und die Neandertaler. Überall kocht die Stimmung hoch – ohne überzukochen.

Auf der Hirschgasse wird der Bob gemacht

Krass: Im Hirschgässle vor Angies Kneiple sitzen die Feier-Irren auf dem Pflaster. Arme links, Arme rechts – und volle Pulle mitgrölen: „Wir fahren mit dem Bob!“

Dagegen kommt die Stadtkapelle nicht so an. Doch als die vier mit Klarinette und Trompete in den Goldenen Adler einfallen, bringen sie die Gäste gleich zum Schunkeln. Sehr cool: Ein paar Mädels feiern Solo und haben ihren Alten zum Zwerg gemacht. Oder? Nein. Eine lacht: „Wir sind sieben Schneewittchen und ein Zwerg.“

Alpirsbach-Mönch: „Mein Warmup für Fasnets-Montag“

Die Party-Zelte: Knallheiß und voll– wie immer. Baller-Bass, Hände hoch und tanzen, tanzen, tanzen. So mancher Stern sucht auf den Straßen der Kernstadt noch eine Heimstatt, während der Alpirsbacher Mönch sich durch die Gassen schleicht. Grinst: „Das ist mein Warmup für den Fasnets-Umzug an Montag in Horb.“

Doch wo kann der Mönch seine Schmodo-Sünden beichten? Kneipen-Förderer Dejan Micic hat die Priesterkutte an, sagt: „Die Beichte wird in Zimmer 406 im Rathaus abgelegt.“

Joints und Gras im Gleis Süd

Ob der Mönch auch Gras geraucht hat? Heidi und ihre Freundinnen haben im Gleis Süd die Joints in der Hand. Drücken Dir gleich das Bittelbronner Gras in die Hand. Kann ist das rauchen? Dreht sich gleich die Birne? Aufgerissen, gerochen – ist nur „Can a bis’sle Heu“. Gott sei Dank! Erst mal ne Runde tanzen. Als Aufmunterung gibts noch Em-Eukal Hanf und Zitrone zum Lutschen. Und schon bin ich „Offiziell zugelassener Cannabis-Tester!“

Dann kommt auch noch der Typ von der Narrenzunft Hochdorf! Ordert erst die Runde Schnaps, dann packt er den Fisch aus – schön kühl. Rauf auf das Haupt des Schwabo-Reporters. Er grinst: „Das ist schon mal das Katerfrühstück!“

Was ein Volldampf-Schmodo!