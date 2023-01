2 Etliche neue Klosterwaldhexen und ein Lotschmale wurden nach jeweils zweijähriger Probezeit mit der Taufe bei den Klosterwaldhexen und Lotschmale der Narrenzunft Glatten aufgenommen. Foto: Ade

Mit Abstauben und Hästaufe startete die Narrenzunft Glatten mit ihren Klosterwaldhexen, Lotschmale und dem Hexentreiber in die fünfte Jahreszeit.















Glatten - Die Zeremonie war wieder auf der großen Eventbühne auf dem Rathausplatz. "Schön, dass wir nach zwei Jahren Zwangspause unsere Hästaufe wieder machen können", freute sich Zunftmeister Klaus Öhrlein und begrüßte zusammen mit seinem Stellvertreter Marius Steinwand die vielen Besucher auf dem Platz vor dem Glattener Rathaus. Für Licht und Ton war Ralf Müller zuständig. Hütten für Getränke und Speisen waren ebenso aufgestellt wie ein Barzelt das sich später nach der Hästaufe zur DJ-Musik füllte.

"Zum Auftakt lassen wir es richtig krachen, wir haben gleich zwei Guggamusiken da", versprach Zunftmeister Öhrlein und hieß die "Guck a Musik vo Saidorf" (bei Dunningen), die den Auftakt zum zweiten Mal musikalisch umrahmten, und die "Eschagrabe-Tröder" aus Alpirsbach willkommen.

22-jährige Bestehen wird am 27. Januar 2024 groß gefeiert

Mit Blick auf weitere Veranstaltungen lud der Zunftmeister zur Fasnets-Party am 21. Januar auch auf dem Rathausplatz in Glatten ein. Am Schmotzigen Donnerstag gibt es wieder den Rathaussturm und einen Kinderumzug durch Glatten. Und schon jetzt wies Öhrlein auf das Jubiläum der Narrenzunft Glatten im nächsten Jahr hin. Das närrische 22-jährige Bestehen wird am 27. Januar 2024 groß gefeiert.

Dann machte der Zunftmeister Platz für die neue Zeremonienmeisterin Melissa Öhrlein. Sie hatte das Amt von ihrer Mutter Rita Öhrlein übernommen – holte für ihren ersten Auftritt die Mama aber zur Hilfe auf die Bühne. Und später gab es für Rita Öhrlein, die auf 15 Hästaufen und 19 Kampagnen zurückblicken kann, von der Narrenzunft Glatten eine Ehrung: "Danke für 15 Jahre Zeremonienmeisterin, danke für 15 Jahre Planung und Organisation von Veranstaltungen", hieß es.

Viele Täuflinge nach zwei Jahren Probezeit aufgenommen

Zusammen nahmen Melissa Öhrlein, Rita Öhrlein, Zunftmeister Klaus Öhrlein und zweiter Vorstand Marius Steinwand die Zeremonie vor und konnten zudem etliche Mitglieder für ihre jahrelange aktive Mitgliedschaft ehren.

Viele Täuflinge wurden nach zwei Jahren Probezeit aufgenommen. Neu als Klosterwaldhexen sind Andreas Braun, Kim Braun, Joy Seeger aus Schopfloch, Marion Caluser (Glatten), Jule Ott (Wittendorf), Jolina Jungert (Obertal), Tom Finkbeiner (Mitteltal), Jörg Riemer (Glatten) und Sina Schlaich (Oberiflingen) dabei. Neu zu den Lotschmale kam Yannik Raaf aus Glatten. Zur zweijährigen Probezeit kamen bei den Klosterwaldhexen Jannik Opferkuch (Mitteltal) und Felix Wanke (Baiersbronn) dazu.

Gemeinsamer Tanz auf der Eventbühne

Weiter wurden Mitglieder für langjähriges närrisches Treiben geehrt. Ausgezeichnet wurden dabei Jule Ott, Bruno Ott, Gabi Ott, Marius Steinwand, Sandro Steinwand, Celina Carassco, Sandra Stöffler (alle Wittendorf), Alicia Rösch, Frank Eckert (Glatten), Maxl Klumpp (Röt), Ralph Stöffler, Marion Stöffler.

Zum Abschluss der Zeremonie versammelten sich alle Hästräger der Narrenzunft Glatten zum gemeinsamen Tanz auf der Eventbühne.

Bevor es mit Party und Disco im Zelt weiterging gab es noch einige Videorückblicke auf vergangene Aktionen und es schmetterten noch die Eschagraba-Tröder Fasnetsklänge.