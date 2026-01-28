Fasnet-Freude und Turnschuh-Frust: Ringtreffen in Empfingen – Bürgermeister Truffner spricht Klartext

Empfingen richtet erstmals das Ringtreffen aus. Bürgermeister Ferdinand Truffner spricht im Interview über gelebte Fasnet, Gemeinschaft und klare Haltungen.
Am kommenden Wochenende wird Empfingen zum Treffpunkt der Narren aus der Region: Erstmals richtet die Gemeinde das Ringtreffen des Närrischen Freundschaftsrings aus. Für die örtliche Kulturgemeinschaft ist es ein organisatorischer Kraftakt, für den Ort ein besonderes Ereignis – und für viele Narren ein Wiedersehen, das weit über Umzüge und Programmpunkte hinausgeht.