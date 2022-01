2 Berthold Pfeffer, Milan Medic und Michael Pfeffer (von links) macht beim Schleifen so schnell keiner was vor. Foto: Lenski

Wenn in Trillfingen die Messer. Scheren, Äxte oder Beile gewetzt werden, dann ist der Narrenverein am Werk. Dann beginnt die Fasnet und die alte Tradition des Scherenschleifens wird neu belebt.















Haigerloch-Trillfingen - Am Samstag zog der "Schleiferwagen" mit den Scherenschleifern im Schantle-Häs durch den Ort. Und dass er kommt, hörte man schon von Weitem wegen der lauten Musik, die aus ihm spielte. Drinnen machten sich Milan Medic, Berthold und Michael Pfeffer bereit, Messer oder Scheren zu schärfen. Und da macht den Dreien keiner was vor.

Wegen Corona wurde das Scherenschleifen in Trillfingen in etwas angepasster Form durchgeführt. Das heißt, die Scherenschleifer klingelten nicht an den Haustüren, sondern steuerte fünf vorher bekannt gemachte Stationen an, zu denen die Leute ihre stumpf gewordenen Sachen und Werkzeuge bringen konnten. Los ging’s gegen 9 Uhr in der Blumenstraße, danach zog der Wagen zur alten Bushalle bei der Tankstelle Sidler, von dort aus ging es weiter in den Hornäckerweg und ins Engental. Letzte Haltestelle war auf dem Dorfplatz. Zwar nahm nicht ganz so viel Publikum wie gewohnt, die Gelegenheit wahr, Messer wetzen und Scheren schärfen zu lassen. Dafür war es – laut Aussage seitens des Vereins – aber umso spendabler.

Narrenbaum geschmückt, Fasnetsbändel hängen über den Straßen

Die Trillfinger Narren hatten bereits eine Woche zuvor die Dorfstraßen mit bunten Fasnetsbändeln dekoriert und den Christbaum auf dem Dorfplatz zum Narrenbaum umgestaltet. Der Baum hat übrigens einen neuen Blickfang: eine große bunt bemalte Schantlefigur aus Holz. Und um auch dabei närrische Stimmung aufkommen zu lassen, wurden die Aktionen im Fasnetshäs durchgeführt.

Was der Narrenverein für die Hauptfasnet geplant hat, ist laut Kassier Pascal Henle derzeit noch offen und abhängig vom Weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und den Verordnungen des Landes. Abstimmungen gäbe es auch noch mit der Gemeinde und Schule. Definitiv stellte Henle aber eine Überraschung in Aussicht.