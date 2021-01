Fasnet digital in Schramberg Narrenzunft legt Podcast "Hoorig Podkatz" auf

Das Grundgerüst der sechs Folgen ist einfach erklärt: Aus der Sicht eines aktiven Schramberger Narren werden die einzelnen Tage der Hauptfasnet nacherzählt – inklusive Katzenmusik, Da-Bach-na-Fahrt, Umzug, Zunftball und natürlich dem Hanselsprung. So heißt es im Infotext weiter: "Begleiten Sie die Narren von morgens bis abends, erleben Sie ihre Leidenschaft, versetzen Sie sich in ihre Situation – und wer weiß, vielleicht entdecken Sie ja auch den Narr in sich wieder."

Mit dieser Idee ging Dold zu Steffi Knebel und Matz Kastning von "Audiotextour" – und jene waren schnell von der Sache begeistert "und bei der Umsetzung gleich voll mit dabei". Im Anschluss ging es darum, die Texte für die Podcast-Episoden zu schreiben und einzusprechen. Dabei wurde Dold von seinen Elferkollegen Udo Neudeck und Achim Schaub – der ebenfalls eine Folge einsprach – unterstützt. Das Logo und den Namen "Hoorig Podkatz" steuerte Elfer Stefan Link bei. Im Anschluss ging es ans Einsprechen, die Agentur übernahm die Produktion.

"Ich hab’ doch mei Frau grad erst aus der Bärenbühne raus"

So startet beispielsweise die Folge zum Fasnetssonntag, die den Untertitel "Tradition pur: Brezel, Wurscht und Schoklädle für jeden, der singt" trägt, aus der Sicht eines doch sehr ermüdeten Elferrats, der im ersten Atemzug des Tages eigentlich kaum die Energie und die Kraft für das Aufräumen des Bärensaals und den anstehenden Hanselsprung aufbringen kann, weil er doch quasi gerade erst seine "Frau aus der Bärenbar herausgebracht hat". Eingesprochen von Tobias Dold und von "Audiotextour" passend unterlegt mit dem Narrenmarsch, G’schell oder beispielsweise während der Da-Bach-na-Fahrt Jubelrufen der Zuschauer. Gänsehaut ist da vorprogrammiert.

Der Podcast ist kostenfrei zu hören auf der Podcast-Plattform Podigee, kann aber auch unter Eingabe des Namens "Hoorig Podkatz" als Schlagwort unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts oder Deezer gefunden werden. "Wer neugierig ist, darf natürlich jetzt schon reinhören", so Dold, "oder man hebt sich des für den jeweiligen Tag an der Fasnet auf."

Weitere Informationen: Die Links zum Podcast

Podigee: https://hoorigpodkatz.podigee.io/

Spotify: https://open.spotify.com/show/4Kj5vrkdZuDpUMPNF4C8Lm

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/2219952

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/schramberger-fasnet/id1550618240