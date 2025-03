So glanzvoll ist der Ball in Tannheim

1 Die aktiven Gardemädels mit ihren zahlreichen Vorgängerinnen bildete den krönenden Abschluss des Balls in Tannheim. Foto: Willi Zimmermann

Beim Ball der Osemali-Zunft in Tannheim gab es zu feiern. Die Garde konnte auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken.









Link kopiert



In dieser Zeit dürften rund 100 Mädels der Truppe angehört haben, schätzt Zunftmeister Tobias Baumgartner, von denen an diesem Abend rund die Hälfte als Aktive auf der Bühne tanzten oder am Schluss des Balls gemeinsam mitwirkten.