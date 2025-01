Spektakel in Marbach Christbäume fliegen durch die Luft

„Weihnachtsduft liegt in der Luft“, so wurde vor einiger Zeit fröhlich gesunden. Am vergangenen Samstag hieß es jedoch „Weihnachtsbäume fliegen durch die Luft“. Eingeladen hatte dazu die Marbacher Feuerwehrabteilung.