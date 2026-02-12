Fasnet auf dem Großen Heuberg: Die Narren sind an der Macht

Überall auf dem Großen Heuberg stürmten die Narren am Schmotzigen Donnerstag die Rathäuser und Schulen.
In der Heuberg-Metropole Meßstetten stand natürlich am Schmotzigen Donnerstag der Rathaussturm an. Wer in der Dämmerung am Meßstetter Rathaus vorbeiging und einen Blick in Richtung des Amtsgebäudes warf, wunderte sich nicht schlecht: Aus dem modernen Verwaltungskomplex war eine Kirche geworden. Wenige Stunden später sollte laut einer städtischen Pressemitteilung Klarheit herrschen. Am fortschreitenden Vormittag bahnte sich das Unheil für den Bürgermeister Frank Schroft und seine Stadtbeschäftigten langsam an, denn immer mehr Narren, Hästräger, Guggamusiker und weitere kurios verkleidete Gestalten umlagerten das Rathaus oder kamen sogar mutig ins Foyer. Pünktlich um 11.11 Uhr war es schließlich soweit.