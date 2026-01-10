Fasnet 2026 in Haigerloch: Topfit starten die Narren in die fünfte Jahreszeit

Im Raum Haigerloch sind am Vorabend von Dreikönig und am Dreikönigstag selbst die Narren erwacht. Sie lüfteten ihre Häser aus. Zahlreiche neue Hexen wurden ebenso getauft.
Zum traditionellen Häsauslufta an Dreikönig trafen sich zahlreiche „Grombiradrucker“ die Einzelfigur „Stadtbutz“, die beiden Weißnarren „Uhrafiedla“ und „Remple“, eine große Gruppe „Fledermäuse“ sowie die Bräutelgesellschaft auf dem Festplatz. Von dort aus zog man mit der als „Lumpen“ verkleideten Stadtkapelle vorneweg los zum Umzug durchs Wohngebiet Weildorfer Kreuz.