Fasnet 2025: Umzug in Roßwangen – das sind die Bilder

Tobias Thumm brennt für Handball 24-jähriger Coach entwickelt Talente bei der JSG Balingen-Weilstetten

Die B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten darf in der Meisterrunde der Jugendbundesliga zeigen, was in ihr steckt. Die Zügel in der Hand trägt als hauptamtlicher Trainer Tobias Thumm.