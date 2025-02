Narren starten mit Après Ski-Party in die Fasnet

Fasnet 2025 in Horb-Dießen

4 Der Abend stand unter dem Motto Après Ski-Party. Foto: WAGNER Foto-Media/Andreas Wagner

Mit einem Skipass startete am Donnerstag die Fasnet in Dießen. Und auch am Fasnetsonntag und am Rosenmontag geht es närrisch mit der Zunft weiter.









Link kopiert



Am „Schmotzigen“ begann auch in Dießen endlich wieder die fünfte Jahreszeit. Der Narrenverein Dießen (NVD) hält sich dabei stets bewusst an seine Traditionen.