Fasnet 2021 Südwest-Narren sagen Veranstaltungen ab

Medienberichten zufolge hat das Gremium, das sich am Mittwochabend in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) traf, nun eine Entscheidung getroffen. Demnach sollen alle Großveranstaltungen - und somit auch Fasnetsumzüge - ausfallen. Am Ende des Jahres werde jedoch ein erneutes Treffen organisiert, bei dem die Lage neu bewertet und entschieden werden soll, ob kleinere Veranstaltungen stattfinden können.