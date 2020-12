Fasnet 2021 Keine Narretei, dafür "Late Night VS" am 6. Februar

Los geht es bei "Late Night VS" um 18.30 Uhr mit einer innovativen Kochshow. Oberbürgermeister Jürgen Roth sowie die Zunftmeister der sieben teilnehmenden Fasnetvereine werden einen humorvollen Einblick in die VS-Gerüchteküche gewähren. Im Anschluss folgt das "Fasnet Spezial" aus der Neuen Tonhalle in Villingen, an dem die etablierten Ballregisseure der teilnehmenden Vereine im Hintergrund mitwirken. Die Zuschauer vor den Bildschirmen erwartet bei dieser geballten Bühnenkompetenz ein närrischer Unterhaltungs-Mix mit vielen im Vorfeld aufgezeichneten Beiträgen.

Online-Tickets ab Januar

"Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten, aber die Zuschauer können sich auf einen kurzweiligen und noch nie dagewesenen Abend freuen", so Tobias Kratt, einer der Ballregisseure des Abends.

Online-Tickets für diese außergewöhnliche Veranstaltung wird es ab Januar in den diversen Vorverkaufsstellen in Villingen und Schwenningen geben.

Appell des OB

"Wir appellieren an alle Narren in der Doppelstadt, dass bitte jeder Zuschauer im Vorfeld auch ein Online-Ticket kauft. Nur so kann Brauchtum erhalten und weiterhin unterhaltsam sein", sagt der Vorsitzende der Zuggesellschaft Villingen, Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Auch an das leibliche Wohl haben die Vertreter der heimischen Zünfte gedacht. Passend zur Veranstaltung werde es ein närrisches Verpflegungspaket geben, das kurz vor der Veranstaltung bei den teilnehmenden Einzelhändlern käuflich zu erwerben ist, informieren Zuggesellschaft Villingen und Narrenzunft Schwenningen.

Finanziell unterstützt werde das "Fasnet Spezial" übrigens von der Zuggesellschaft Villingen, dem Stadtmarketing VS sowie der Sparkasse Schwarzwald-Baar. "Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren, ohne die solch eine virtuelle Fasnetveranstaltung undenkbar wäre", betont Ully Hugger von der Narrenzunft Schwenningen.

Weitere Informationen: ab 6. Januar im Internet unter www.latenight-vs.de.