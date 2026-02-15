Fasnachtsumzug in Schopfheim: Verrückte Vögel und wilde Wellenreiter

In bester Feierlaune zeigten sich Narren und Zuschauer beim sonntäglichen Fasnachtsumzug durch Schopfheim. Über zwei Stunden hinweg zogen die Hästräger durch die Innenstadt.
Vor allem in der Innenstadt drängten sich die Zuschauer zu Tausenden, um sich von der guten Laune mitreißen zu lassen, die die Narren über zwei Stunden hinweg auf die Straßen zauberten. Angeführt wurde das Narrendefilee traditionsgemäß von Aruba-Band, Kinderstatthalter „Louis vo de Hexe“ und Statthalter „Max vom Viehmärt“, der – seinem Zweit-Narrensitz sei Dank – gleich zwei Wagen sein eigen nennen durfte: Einmal den hergebrachten Schopfheimer Statthalterwagen, einmal das Gefährt der Hasler Höhli-Teufel, die ihren Party-Wagen kurzerhand umgewidmet hatte.