Fasnachtstradition in Schopfheim: Zunftabendspieler stehen in den Startlöchern

Einen wilden Ritt durch die Schopfheimer Themen vom Naturbad bis zur Bürgermeisterwahl verspricht einmal mehr der traditionelle Zunftabend. Die Akteure scharren bereits mit den Hufen.
Und auch Zunftmeister Erich „Öhrli“ Lacher freut sich beim Blick auf das abendfüllende Zunftabendprogramm, das langsam, aber sicher Gestalt annimmt: „Wir sind mitten in der heißen Phase“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Schließlich gibt es in diesem Jahr eine relativ frühe Fasnacht – und das heißt: Zunftabendpremiere ist bereits in knapp zehn Tagen, am Samstag, 7. Februar. Eine zweite Auflage erlebt der Zunftabend dann eine Woche später, am 14. Februar.