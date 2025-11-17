Fasnachtseröffnung in Todtnau: Die Dahlauer feiern ihren 100. Geburtstag

Die Eröffnung der Todtnauer Fasnachtskampagne am Wochenende in der kleinen Halle in Todtnau war auch Auftakt für das Jubiläumsjahr der Dahlauer us Fidlebruck, heißt es in einem Nachbericht der Narrenzunft Todtnau. 1926 gegründet sind die Dahlauer die älteste Zunft Todtnaus und bereiten schon lange fleißig ihre großen Geburtstagsparties vor – einmal die Fastnachtseröffnung und dann ihren großen Nachtumzug im Januar.

David Albrecht, Teil des Vorstandsteams der Dahlauer, begrüßte ab 20.11 Uhr die Anwesenden und bat direkt um den traditionellen Einmarsch der Zünfte und des Zunftrats. Zunftmeister Tobias Gutmann begrüßte die in Gäste der vollen Halle und hatte direkt auch ein Geburtstagsgeschenk für die Dahlauer dabei, eine Drei-Liter-Asbachflasche mit personalisierten Etikett. Man kann sich sicher sein, dass die Dahlauer eine gute Verwendung hierfür haben werden.

Das Motto der Todtnauer Fasnacht Foto: zVg/Sabrina Giorgetti

Im Anschluss stellte Kanzellarin Sabrina Giorgetti musikalisch, mit dem von Clemens Janus umgedichtete Titellied von Pippi Langstrumpf – elf mol elf macht vier Widdewiddewitt und drei macht neune –, das neue Motto der Fastnachtskampagne vor: „Lauft’s au chunterbunt – wichtig isch das ebbis usse chunnt“. Die Idee für das Motto kam dieses Jahr von Maria Brender. Das Mottoplakat wurde von Tom Ruf gezeichnet.

Die Todtnauer Narren durften als nächstes den Zeller Hürus Axel vo edlem Blut mit seinem Gefolge auf der Bühne begrüßen. Sie hatten für das Geburtstagskind so einiges dabei. Erstmal gab es für die Dahlauer eine Geburtstagskuchen – eine Schwarzwälder Kirschtorte – welche sicherlich den Abbau nicht überstanden hat. Dann hatten die Zeller noch ein Metermaß dabei, da sie etwas an der Länge der Festmeile am Nachtumzug der Dahlauer zweifelten sowie eine kleine rote Schaufel, falls Aftersteg doch einen etwas schneereicheren Winter bekommen sollte wie gedacht. Es zeigt dass das Wiesental schon jetzt gespannt auf den großen Nachtumzug in Fidlebruck am 24. Januar hinfiebert. Die nachzumessende Festmeile öffnet an dem Tag bereits um 17.26 Uhr, der Nachtumzug dann um 19.26 Uhr.

Im Anschluss zeigten die Dahlauer-Tanzdamen ihre Tanzkünste und heizten dem Narrenvolk ein. Beim zweiten Tanz brachten sie auch ein paar akrobatische Dahlauer-Kerle mit auf die Bühne – und konnten sich so nicht vor einer Zugabe drücken. Natürlich durften die Todtnauer Zundelmacher mit ihre legendären Melodien nicht fehlen sowie die Todtnauer „Los Chrachos“.

Das Musikduo „Caprice“ spielte zwischen den Auftritten zum Tanz war und so feierten die Narren ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.