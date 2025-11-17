Fasnachtseröffnung in Todtnau: Die Dahlauer feiern ihren 100. Geburtstag

Fastnachtsmotto 2026 der Todtnauer Narrenzunft : „Laufts au chunterbrunt – wichtig isch das ebbis usse chunnt!“
Die Eröffnung der Todtnauer Fasnachtskampagne am Wochenende in der kleinen Halle in Todtnau war auch Auftakt für das Jubiläumsjahr der Dahlauer us Fidlebruck, heißt es in einem Nachbericht der Narrenzunft Todtnau. 1926 gegründet sind die Dahlauer die älteste Zunft Todtnaus und bereiten schon lange fleißig ihre großen Geburtstagsparties vor – einmal die Fastnachtseröffnung und dann ihren großen Nachtumzug im Januar.