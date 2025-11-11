Fasnachtseröffnung: Die närrische Zeit in Müllheim und Neuenburg eingeläutet

Neuenburgs Rhiischnooge und die anderen Narrencliquen feierten das neue Fasnachtsmotto. In Müllheim blickte die Narrenzunft Müllemer Hudeli auf die kommende Kampagne.
In der Zunftstube der Neuenburger Narrenzunft D’Rhiischnooge herrschte schon kurz vor 11.11 Uhr ein buntes Treiben. Unter die Narrenzünftler mischten sich viele Repräsentanten der anderen Narrencliquen und Fasnachtsvereine. Ganz gespannt wartete die närrische Truppe auf das Motto der Kampagne 2026, das übrigens wieder von David Böse stammt und das Weltgeschehen voll aufs Korn nimmt.