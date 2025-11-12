Fasnachtsauftakt in Schopfheim: „A bizzeli ist meh als nüt“

Das Geheimnis ist gelüftet: Max Glöggler ist der neue Statthalter. Er wurde bei der Fasnachtseröffnung am Dienstag auf dem Balkon des Rathauses vorgestellt. Mike Markstahler und Marc Kropf gaben Hinweise zum Nachfolger von „Mike us de Bergstrooß“. „Max vom Viehmärt“ – so sein Regentenname – ist der Sohn des Gastronomenehepaars Hans und Meike Glöggler, die ihr Restaurant auf dem „Viehmärt“ betreiben. Der Statthalter ist 26 Jahre alt und Mechatroniker sowie Automatisierungstechniker. Er ist Beisitzer bei den Höhliteufeln aus Hasel und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hasel. Er wohnt auch im Höhlendorf. Glöggler wirkt immer beim Zunftabend der Narrenzunft Schopfheim mit. Sein Bruder Jakob war 2018 Kinder-Statthalter.

Der neue Statthalter stellte sich den Fasnächtlern in Reimform vor. „Uns Glögglers liegt d’Fasnacht sit Generatione im Blued, mir finde, s’luschdig si und Spässli mache immer sau gued. (…) Ob leere Stadtsäckel, Baustelle, Naturbad oder kaputti Brucke als Statthalter und neue Rothuschef duet mich des nit drucke. Was mich interessiert und mir wichtig isch, isch doch klar, ä schöni, luschdigi und friedliche Fasnacht wies z’Schopfe immer war.“ Er gab dem entmachteten Rathauschef die Aufgabe, ihn während der Kampagne am Würstchenstand seines Vaters zu vertreten. „Am ä Samschdig im Januar do uffem Wuchemärt wird dir vo mim Vater mol was aständiges glehrt. Currywurst, Pommes oder ä Würstli vom Grill du muesch dra länge so wies jede gern will.“ Er überreichte dem Burgi für seine neue Aufgabe eine Kochschürze, dieser ihm seinen Rathausschlüssel.

Elf Böllerschüsse

Die Fasnachtseröffnung wurde gegen 19.11 Uhr mit elf Böllerschüssen aus der Hurlibaus-Kanone des Auma-Zinkens eröffnet. „Sie ist ein Nachbau der Kanone der Stadtkompanie mit der die Stadt während der badischen Revolution verteidigt wurde“, weiß Simon Ewert, einer der beiden Kanoniere. Außerdem soll es sich bei dem Rohr um ein Panzerrohr aus dem Weltkrieg handeln, Ewert und Christian Volz, der zweite Kanonier, zündeten die Vogelschreck-Kanone mit Propangas. Früher brachte man ein Knallgasgemisch zur Explosion, so Ewert. Letzteres zu verwenden sei heute nicht mehr erlaubt. =Nach dem Startsignal beginnt der von Ozume Frank Pfeiffer moderierte Prolog, bei dem sich die Zinken und die Fuchsengruppe der Narrenzunft Schopfheim beim Schein von 16 Fackeln auf dem Marktplatz versammeln. Markus Weiß trug nach einem Lied der „Namelose“ den von Andreas Gsell und Klaus Ziegler verfassten Prologtext, der einer Büttenrede gleicht, vor. Kommentiert wurden unter anderem die Diskussion um das Schwimmbad, die Beschränkung der Fahrgeschwindigkeit auf Tempo 30 vielerorts, der Kreisel an der Sparkasse und die Wuhr.

Die beiden Kanoniere Simon Ewert und Christian Volz mit der Hurlibaus-Kanone. Foto: Christoph Schennen

Bauplätze mache

„Es gohnt um’s Naturbad oder Schwimmbad konventionell, d’Verwaltig het sich feschtgelegt ganz schnell. (…) Am liebschde det d’Stadt des Schwimmbad abschaffe, un uff dem Gländ dann Bauplätze mache“, spottete Weiß. Und über die Wuhr erzählte er: „Uns’ri Bächli, e Stuck Identität vo de Stadt, setzt ma kurzer Hand schachmatt. (...) D’Konsequenz isch chuum zum Sage, Gras soll wachse in dem Grabe.“

Die Rede endete mit der Verkündung des Mottos. Dazu zogen die Feger von den Stadtzinken eine Kiste aus dem Marktplatzbrunnen nach oben, aus der Weiß eine Flasche entnahm. Er warf sie auf dem Boden, wo sie zerbrach und die Botschaft enthülle. Das Motto lautet „A bizzeli ist meh als nüt.“

Die Schopfheimer Narren verkünden das Motto „A bizzeli ist meh als nüt“. Foto: Anja Bertsch

Zahlreiche Fasnachter versammelten sich nach der Proklamation vor dem Rathaus, um den neuen Regenten zu gratulieren. Anschließend ging es zum Feiern in den Narrenkeller.