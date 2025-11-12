Fasnachtsauftakt in Schopfheim: „A bizzeli ist meh als nüt“

Max Glöggler ist der neue Statthalter. „Max vom Viehmärt“ wünscht sich „ä schöni, luschdigi und friedliche Fasnacht wies z’Schopfe immer war.“
Das Geheimnis ist gelüftet: Max Glöggler ist der neue Statthalter. Er wurde bei der Fasnachtseröffnung am Dienstag auf dem Balkon des Rathauses vorgestellt. Mike Markstahler und Marc Kropf gaben Hinweise zum Nachfolger von „Mike us de Bergstrooß“. „Max vom Viehmärt“ – so sein Regentenname – ist der Sohn des Gastronomenehepaars Hans und Meike Glöggler, die ihr Restaurant auf dem „Viehmärt“ betreiben. Der Statthalter ist 26 Jahre alt und Mechatroniker sowie Automatisierungstechniker. Er ist Beisitzer bei den Höhliteufeln aus Hasel und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hasel. Er wohnt auch im Höhlendorf. Glöggler wirkt immer beim Zunftabend der Narrenzunft Schopfheim mit. Sein Bruder Jakob war 2018 Kinder-Statthalter.