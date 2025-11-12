Fasnachtsauftakt in Hausen: „Fasnachtszit isch wieder do“

Gute Stimmung herrschte beim Fasnachtsauftakt der Narrenzunft Hausen. Oberzunftmeister Björn Keller konnte die Schellewercher, die Irrlichter und die Dorfhexen im FC-Sportheim begrüßen. Alle saßen an ihren gewohnten Plätzen. Auch die Fastnachtsgesellschaft Zell im Wiesental besuchte die stimmungsvolle Veranstaltung der Narrenzunft. Nicht nur der neue Hürus „Axel vo edlem Blut“ gehörte zu ihrer Delegation, sondern beispielsweise auch Präsident Peter Mauthe, die Gaukler Jonas Muser und Till Schmidt und die Paginnen Larissa Muckenhirn, Lina Burger, Annalena Lais und Eva Kaufmann. Zeremonienmeister Mario Brugger las die vom Oberzunftmeister erlassene Proklamation an das „hochwohllöbliche Narrenvolke“ vor.

Trinkwasser „ungenießbar“ „In dem Jahr in welchem der Pro-Kopf-Bierkonsum im Hebeldorf im Gegensatz zum Bundestrend exorbitant anstieg nachdem unser Hausener Trinkwasser von höchster Stelle als ungenießbar eingestuft wurde, in welchem der Hausener Gemeinderat im Vergleich zum Gremium der Nachbargemeinde nördlich des Grendels geradezu ein Musterbeispiel an Harmonie und Eintracht entsprach, in welchen die schwere Last des Facility-Managements in der Festhalle so präzise auf mehrere Schultern verteilt wurde, dass mittlerweile die rechte Hand nicht mehr weiß was die linke macht, in welchem der FC Hausen sein Projekt „Kunstrasen statt Hartplatz“ startete und damit die Arbeitsplätze sämtlicher Unfallchirurgen im Wiesental grob fahrlässig in Gefahr brachte, im welchem die Vision eines Einkaufszentrums am Ortseingang in der Hausener Bevölkerung für große Träume und die Hoffnung auf endlich mehr Netto statt Brutto sorgte, und im welchem es bedingt durch die Elternzeit des Bürgermeieters auf dem Rathaus ein paar Monate lang nicht mehr lotterte, sondern klemmte, gab der hochwohlgeborene Narrenrat zu Huuse Ho für die Fasnachtskampage 2025/2026 die folgende Losung aus „Mehr weniger goht bal nümmi“. Erst wenn in 89 Tagen die Funken des Fasnachtsfeuers erlöschen, verliert diese Losung ihre Gültigkeit. Huuse Ho, am 11. des Nebelmondes.“

Zum „Ölfte Ölfte“ war auch die Fastnachtsgesellschaft Zell eingeladen. Foto: Christoph Schennen

Fahrt zu den Wirtschaften

Bestandteil jeder „Ölfte-Ölfte“-Feier ist auch die Vorstellung der ersten drei Schnitzelbank-Verse. Die anderen Verse sind am Zunftabend zu hören. Sie wurden von Jörg Thum und Mario Brugger vorgesungen.

Mario Brugger (rechts) und Jörg Thum trugen die ersten drei Schnitzelbank-Verse vor. Foto: Christoph Schennen

In den Versen werden Ereignisse aus dem Dorf humoristisch aufgegriffen. Zu Beginn ging es um den von der CDU iniitierten Marktbus. Die Männer sangen: „Au s Wagners Hugo fährt gern mit, für ihn es fascht nüt schöneres git, (…) mit dem chasch ohni eigne Chare, in jedi Beiz vo Schopfe fahre.“ Im zweiten Vers ging es um den nächtlichen Nachhauseweg von Gessners Raoul und Echtles Wolfi nach dem Rentnerstammtisch, bei dem die beiden Herren die „ganzi Hebelstroß blockiere“, so dass der „Liniebus muess halte“ und „d’Autos abeschalte muess“.

Die größe Resonanz kam aber auf den letzten Vers des Abends, wo Thum und Brugger sich über das Zeller Fasnachtsmotto mokierten. „Wenn ihr de de Hebel leget um, nümmt euch des jede z’Huuse chrumm, no fange mit sofort a baue, und duen am Grendel d’Wiese staue.“

Zum Abschluss sangen alle Fasnächtler den Narrenzunft-Klassiker „Huuse ho“, ehe sie noch einige Stunden miteinander verweilten. Die Schnitzelbank-Musikanten (Rolf Brutschin, Mario Brugger, Jörg Thum, Leon Bieri und Ralf Bieri) begleiteten den Fasnachtsauftakt musikalisch. Der Erlös der Veranstaltung spendet die Narrenzunft dem FC Hausen.