Fasnachtsauftakt in Hausen: „Fasnachtszit isch wieder do“

Das Motto der Hausener Narren für die Kampagne 2025/2026 lautet „Mehr weniger goht bal nümmi“. Mario Brugger und Jörg Thum sangen die ersten drei Schnitzelbankverse.
Gute Stimmung herrschte beim Fasnachtsauftakt der Narrenzunft Hausen. Oberzunftmeister Björn Keller konnte die Schellewercher, die Irrlichter und die Dorfhexen im FC-Sportheim begrüßen. Alle saßen an ihren gewohnten Plätzen. Auch die Fastnachtsgesellschaft Zell im Wiesental besuchte die stimmungsvolle Veranstaltung der Narrenzunft. Nicht nur der neue Hürus „Axel vo edlem Blut“ gehörte zu ihrer Delegation, sondern beispielsweise auch Präsident Peter Mauthe, die Gaukler Jonas Muser und Till Schmidt und die Paginnen Larissa Muckenhirn, Lina Burger, Annalena Lais und Eva Kaufmann. Zeremonienmeister Mario Brugger las die vom Oberzunftmeister erlassene Proklamation an das „hochwohllöbliche Narrenvolke“ vor.