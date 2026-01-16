Fasnacht in Zell: Tanja Loschnat ist die neue Vögtin im Sunneland

Tanja Loschnat ist die neue Vögtin der Vogtei Sunneland. Sie hat zum Jahresbeginn die Amtsgeschäfte von ihrem Vorgänger Lutz Hochstatter übernommen, der dieses Amt 20 Jahre inne hatte.

Wie kann man in der Vogtei Sunneland Vogt oder Vögtin werden? Dies ist eine Prozedur die nicht direkt mit einem demokratischen Prozess vergleichbar ist. Traditionell hat die Vogtei Sunneland keine Statuten und keine offizielle Organisationsstruktur. Somit kann es auch keine Wahlen geben. Das Amt des Vogtes wird „weitergegeben“ vom Vorgänger auf den Nachfolger: Ein Verfahren, dass immerhin schon 90 Jahre in der Vogtei gut funktioniert.

Altvogt sucht sich einen Nachfolger In der Praxis sieht das so aus, dass ein amtsmüder Alt-Vogt sich nach einem Nachfolger, im aktuellen Fall, um eine Nachfolgerin bemüht. Er führt unauffällig Gespräche, holt Meinungen ein, überlegt und entscheidet. Ein Prozess, der sich über Monate hinziehen kann. Die Kunst besteht darin, jemanden zu finden, dem man das Amt des Vogtes zutraut und der bereit ist, das Amt zu übernehmen und – ganz wichtig – den oder die alle aktiven Sunneländer akzeptieren.

So konnte Lutz Hochstatter unter dem Applaus der Sunneländer Ende vergangenen Jahres Tanja Loschnat als neue Vögtin präsentieren. Die offizielle Amtseinführung fand jetzt im Zeller Fasnachtshus statt. Unter der dort ausgestellten historischen Sunneländer Sonne gab Alt-Vogt Lutz Hochstatter den Vogtshut an seine Nachfolgerin Tanja Loschnat weiter.

Loschnat ist waschechte Sunneländerin

Tanja Loschnat ist eine waschechte Sunneländerin. Sie ist dort geboren und aufgewachsen. Seit Kindesbeinen ist sie aktiv bei ihrer Vogtei Sunneland und hat als Jugendliche sogar noch an den legendären Garagenfesten der Sunneländer mitgeholfen. Seit Jahren ist sie auch ein fester Bestandteil des Programms am Chappeobe und eine, im wahrsten Sinne des Wortes, tragende Stimme bei den „Grendel-Lerchen“.

Tanja Loschnat arbeitet als Erzieherin und ist seit 2015 Bereichsleiterin im Atzenbacher Kindergarten. Dass im Kindergarten das Thema Fasnacht jedes Jahr zu einem Projekt wird, ergibt sich als Selbstverständlichkeit aus ihrer Biografie. Jedes Jahr gibt es dort närrische Unterrichtsstunden, bei denen viel über die Zeller Fasnacht gezeigt und gelernt wird. Meist besucht auch der aktuelle Hürus oder einzelne Maskengruppen die Atzenbacher Kinder.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Tanja Loschnat erklärt, dass die Vorbereitungen der Fasnacht im Sunneland auf Hochtouren laufen und dass die Wagenbauer und die Kostümnäherinnen fleißig am Arbeiten sind. Trotz der hektischen Zeit vor Fasnacht ist sie gelassen und zuversichtlich und zählt auf den guten Zusammenhalt innerhalb der Vogtei und auf ihre Erfahrung im „Fasnacht mache“.

Der Sunneländer Chappeobe findet am Freitag. 6. Februar statt.