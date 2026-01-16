Fasnacht in Zell: Tanja Loschnat ist die neue Vögtin im Sunneland

Tanja Loschnat ist die neue Vögtin der Vogtei Sunneland. Sie hat zum Jahresbeginn die Amtsgeschäfte von ihrem Vorgänger Lutz Hochstatter übernommen, der dieses Amt 20 Jahre inne hatte.
Wie kann man in der Vogtei Sunneland Vogt oder Vögtin werden? Dies ist eine Prozedur die nicht direkt mit einem demokratischen Prozess vergleichbar ist. Traditionell hat die Vogtei Sunneland keine Statuten und keine offizielle Organisationsstruktur. Somit kann es auch keine Wahlen geben. Das Amt des Vogtes wird „weitergegeben“ vom Vorgänger auf den Nachfolger: Ein Verfahren, dass immerhin schon 90 Jahre in der Vogtei gut funktioniert.