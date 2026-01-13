Fasnacht in Zell im Wiesental: An Fasnacht geht es in Atzenbach hoch her

Narrenzunft Atzenbach feiert den 66-sten Geburtstag. Höhepunkt ist der Bunte Abend in der Gemeindehalle.
66 Jahre: Ein närrisches Jubiläum, das die Narrenzunft Atzenbach mit ihrem Bunten Abend feiert. Die Gründung der Narrenzunft Atzenbach im Jahr 1960 markiert keinesfalls den Beginn der Fasnachtsaktivitäten in Atzenbach. „Fasnacht machen“ ist in Atzenbach ein schon viel älterer Brauch: In den Sälen der Gaststätten Linde und Schützen, sowie im Adler ging es nachweislich schon lange vor 1960 während der Fasnachtszeit hoch her – wild und unorganisiert. Aber mit der Gründung der Narrenzunft Atzenbach wurde das fasnächtliche Treiben in geordnete Bahnen gelenkt.