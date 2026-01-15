Der Zeller Hürus schreibt eine fasnächtliche Familiengeschichte fort, deren Anfänge mehr als hundert Jahre zurückliegen.
Dass der Zeller Hürus ein Edelmann ist, das weiß jedes Kind. Blaublütig wird er ab dem Moment, in dem er am Ölfte Ölfte ganz oben auf der Treppe steht. Bei „Hürus Axel vo edlem Bluet“ liegt die Sache etwas anders. Er entstammt einem alten Geschlecht, das bereits zwei Hürusse, einen „doppelten“ Prinzen und Gründungsmitglieder der Fastnachtsgesellschaft hervorgebracht hat. Hürus Axel schreibt also eine fasnächtliche Familiengeschichte fort, deren Anfänge mehr als hundert Jahre zurückliegen.