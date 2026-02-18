Fasnacht in Zell: Akrobatisches Spektakel beim Zeller „Altwiiber-Renne“

Es ist wohl einer der spektakulärsten sportlichen Fasnachts-Events in ganz Südbaden: das Rennen der „alten Wiiber“ über den Hindernisparcours in der Zeller Kirchstraße.
Zahlreiche Zeller sowie Gäste aus dem gesamten Wiesental ließen sich diesen besonderen Fasnachtsbrauch nicht entgehen und verwandelten die mit Fackeln ausgeleuchtete Innenstadt in eine fast schon mystische Fasnachtskulisse. Zu Beginn heizten die „Zeller Notenknacker“ mit einem tollen „schrägen“ Guggemusik-Konzert den Besuchern kräftig ein.