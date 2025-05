Fasnacht in Wolfach

1 Der wiedergewählte Vorstand des Vereins zur Förderung der Wolfacher Fasnet (von links): Milena von Zelewski, Tanja Rupprecht, Reiner Heil, Bruno Heil, Christian Eichinger, Christian Oberfell, Klaus Sauerbrunn und Jakob Zwikirs. Foto: Buchta Der Verein zur Förderung der Wolfacher Fasnet bestätigte am Dienstag unter anderem seine Führungsriege.







Der Verein zur Förderung der Fasnet – finanzielles Rückgrat für die fünfte Jahreszeit in Wolfach – hatte am Dienstag seine Hauptversammlung in der „Hüttenklause“. Im Mittelpunkt stand neben dem nahe liegenden Thema Finanzen die Wahl des Vorstands.