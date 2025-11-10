Fasnacht in Weil am Rhein: Eine Männerdomäne fällt

Wenn die Weiler Narrenzunft am Dienstag zum Fasnachtsauftakt in die Jahnhalle einlädt, gibt es eine dicke Überraschung.
Erstmals in der Geschichte der Narrenzunft Wiler Zipfel, die seit 1957, also seit 68 Jahren, in Weil am Rhein existiert, verstärkt mit Sarah Himmelsbach eine Frau die Reihen der Zunftmeister. Die 24-jährige Studentin der Neueren Deutschen Literatur, Kultur und Medien, die derzeit ihren Master macht, ist Zunftmeisteranwärterin, wie René Winzer auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Auch bei den Zunftabenden Ende Januar und im Februar wird Sarah Himmelsbach erstmals auf der Narrenbühne in der 3-Länder-Stadt agieren.