Fasnacht in Weil am Rhein: Eine Männerdomäne fällt

Wenn die Weiler Narrenzunft am Dienstag zum Fasnachtsauftakt in die Jahnhalle einlädt, gibt es eine dicke Überraschung.

Erstmals in der Geschichte der Narrenzunft Wiler Zipfel, die seit 1957, also seit 68 Jahren, in Weil am Rhein existiert, verstärkt mit Sarah Himmelsbach eine Frau die Reihen der Zunftmeister. Die 24-jährige Studentin der Neueren Deutschen Literatur, Kultur und Medien, die derzeit ihren Master macht, ist Zunftmeisteranwärterin, wie René Winzer auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Auch bei den Zunftabenden Ende Januar und im Februar wird Sarah Himmelsbach erstmals auf der Narrenbühne in der 3-Länder-Stadt agieren.

Die junge Frau, die auch im Turnverein Weil aktiv ist, hatte vor einiger Zeit gegenüber Dietmar Fuchs ihr Interesse am Mitwirken bei der Narrenzunft signalisiert. Der Oberzunftmeister zeigte sich sofort offen und brachte das Anliegen bei seinen Zunftmeisterkollegen zur Sprache.

Zunft offen für Frauen

Ergebnis: Die Narrenzunft öffnet sich für Frauen, und Sarah Himmelsbach kann eine Männerdomäne erobern. „Sie ist bestens bei uns aufgenommen worden, bringt sich sehr gut ein und fühlt sich in unserem Kreis wohl“, sagt René Winzer.

Vier Neue bei der Zunft

Die 24-Jährige ist nicht der einzige Neuling bei der Narrenzunft, die nach dem Rückzug der langjährigen Akteure Hans-Rudi Lienin und Hans-Peter Hartmann in den beiden zurückliegenden Jahren aktuell neun Zunftmeister, drei Anwärter und eine Anwärterin umfasst.

Lars Thomann und Kai Blankstein, die seit 2023 nicht nur beim TV Weil für Licht und Ton verantwortlich zeichnen, sondern auch bei den närrischen Veranstaltungen in der Jahnhalle, konnten ebenfalls als Bühnenakteure gewonnen werden. Blankstein hatte im vergangenen Jahr bereits seinen ersten Auftritt, als er Oberbürgermeisterin Diana Stöcker mimte.

Der dritte Zunftmeisteranwärter ist Frederik Frey, der seit einiger Zeit im Hintergrund für das Administrative sowie Beamer und Fotos tätig ist.

Start in die neue Kampagne

Für den Auftakt in die neue Fasnachtskampagne ist die Narrenzunft laut René Winzer bestens gerüstet. „Die Gesangs- und Sprechproben für das rund dreistündige Programm am 11.11. laufen auf Hochtouren und sind in der Endphase“, sagt der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Zunftmeister.

Losung wird vorgestellt

Die Recken der Zunft wollen beim Fasnachtsauftakt nicht nur für vergnügliche Unterhaltung sorgen, sondern es wird traditionell auch die neue Losung vorgestellt. Andreas Kiesewetter, Vorsitzender der IG Stroßefasnacht, wird Sujet und Losung präsentieren. Die musikalische Leitung des Abends hat in bewährter Weise Christian Olivieri inne. „Wir werden zum Auftakt ein kurzweiliges Programm mit prägnanten Szenen präsentieren“, verspricht René Winzer, der noch keine Details verraten will. Es werden kommunale Themen ebenso aufgespießt wie auch weltpolitische – Stichwort Trump.

Auch wenn die Themenfindung anfänglich etwas zäh verlief, wie Winzer erklärt, gab es aber nach und nach genügend Stoff, um ihn närrisch in Szene zu setzen. Am Ende hatten die findigen Zunftmeister, die sich jeden Mittwoch in der Zunftstube treffen, so viele Themen und Szenen, dass sie zwei Sketche auslagern und an den Zunftabenden präsentieren können.

Zunftabende

Apropos Zunftabende: Diese werfen bereits ihre Schatten voraus. Denn der erste von insgesamt vier Zunftabenden findet am 30. Januar statt. Deshalb werden die Akteure nicht erst um den Dreikönigstag in Klausur nach Neuenburg gehen, wie bislang üblich, sondern bereits vom 28. bis 30. November, um das Programm festzuzurren und ihm den Schliff zu geben. Die Grundzüge für die Zunftabende stehen bereits fest, jetzt geht es an die Details. „Wir sammeln das ganze Jahr über Themen, die sich für den 11.11. und die Zunftabende eignen. Nach der Sommerpause werden dann diese Ideen textlich umgesetzt“, beschreibt Winzer die Arbeitsweise der Narrenzunft.

Auftakt in der Jahnhalle

Beim Familienabend am Dienstag, 11.11., um 20 Uhr in der Jahnhalle sind nicht nur die Mitglieder der Narrenzunft willkommen, sondern jeder Narrenfreund.