Fasnacht in Weil am Rhein: Ein neuer Stern am Weiler Himmel

Ein närrischer Auftakt nach Maß. Die Wiler Zipfel begeisterten ihr Publikum und nahmen dabei ideenreich manche Ungereimtheiten der großen und kleinen Politik aufs Korn.
Eine beachtliche närrische Welle mit viel Lokalkolorit aber auch nationalen und internationalen Themen schwappte beim Familienabend mit der neuen Fasnachtskampagne „Eifach emol d’Schnure halte!“ über die gut gelaunten Gäste. Einfallsreich präsentierten die Wiler Zipfel mit viel Narrenwitz, Sketchen, Blödeleien und sehr gute Gesangseinlagen.