Fasnacht in Todtnau: Nachtumzug zum 100-Jährigen

Die Dahlauer aus Aftersteg sind das älteste Narrennest in der Todtnauer Narrenzunft. Ihr Jubiläum haben sie mit einem Nachtumzug gefeiert.
Zahlreiche Fasnachtscliquen haben sich am Samstag am Nachtumzug der Dahlauer Fidlebruck beteiligt. Er fand anlässlich des 100-jährigen Bestehens der ältesten Narrenclique der Todtnauer Narrenzunft statt. Hoch oben auf der Hasbachstraße gab Charly Wissler von der Ranzengarde um 19.26 Uhr die Startschüsse zum Umzug, ehe sich 38 Gruppen auf den Weg ins Tal machten, um ihr Häs zu präsentierten oder Musik zu spielen.