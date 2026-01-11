Fasnacht in Schopfheim: Narrenbaum mit Lastenkran gestellt

Manneskraft kam beim Baumstellen in diesem Jahr nur bedingt zum Einsatz. Überhaupt erst zum zweiten Mal brauchte es einen Kran.

Bei heftigem Schneetreiben wurde am vergangenen Samstag der Narrenbaum in der Schopfheimer Innenstadt in die Luft gehievt. Dieser musste dieses Jahr laut dem Vorstand der Enninger Philipp Ramon, aufgrund des Schneetreibens zur Sicherheit per Lastenkran aufgestellt werden. Dies sei überhaupt erst das zweite Mal in der Geschichte des Narrenbaumstellens in Schopfheim der Fall, ansonsten wurde der Baum immer mit purer Manneskraft aufgestellt.

Kurz vor dem eigentlichen Festakt waren nur vereinzelte Schneeflocken durch die Altstadt gewirbelt, Pünktlich zum Aufstellen des Baumes heftiges Schneetreiben ein, was dem Szenario eine fast schon märchenhafte Stimmung verlieh.

Gugge aus Grenzach dabei

Ebenso pünktlich um 16.11 Uhr spielte die Guggenmusik „Sumpfgumber“ aus Grenzach zum musikalischen Auftakt auf, daraufhin liefen die einzelnen Zinken der Narrenzunft Schopfheim ein mit dem Sternenzinke, der Wilde Wiiber, dem Schlattholzzinke, dem Hexenzinke, dem Aumazinke, dem Städtlizinke und den Enningern sowie mit der Fuchsengruppe. Mittlerweile waren auch viele Bürger gekommen, um sich trotz des Wetters das närrische Treiben anzuschauen.

Gute Stimmung herrschte beim Narrenbaumstellen in Schopfheim. Foto: Holger Schlicht

Cliquen vorgestellt

Die einzelnen Cliquen und deren Vorstände wurden von Oberzunftmeister Frank Pfeiffer vorgestellt, immer begleitet von der Guggemusik der Sumpfgumber. Auch der Cliquennachwuchs bekam seinen eigenen Auftritt und wurde mit viel Applaus begrüßt.

Der Sternenzinken zieht zum Baumstellen. Foto: Holger Schlicht

Dann kam endlich der Narrenbaum in Sicht. Unterstützt vom Technischen Hilfswerk und der Schopfheimer Feuerwehr wurde der riesige Baum aus dem Sengelenwald an die Kette des Lastenkrans gehängt. Mittlerweile war es fast dunkel geworden und große Scheinwerfer erhellten den Platz. Das Schneetreiben war noch etwas heftiger geworden und langsam aber sicher bekamen Besucher wie Narren kleine Schneehäubchen auf den Köpfen.

Baum geht in Senkrechte

Langsam und gesichert wurde der Baum nach oben gezogen, bis er schließlich senkrecht stand und mit Keilen verankert werden konnte. Unter großem Beifall und lauter Musik war der Narrenbaum in Schopfheim mit Erfolg gestellt worden.