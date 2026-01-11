Fasnacht in Schopfheim: Narrenbaum mit Lastenkran gestellt

Manneskraft kam beim Baumstellen in diesem Jahr nur bedingt zum Einsatz. Überhaupt erst zum zweiten Mal brauchte es einen Kran.
Bei heftigem Schneetreiben wurde am vergangenen Samstag der Narrenbaum in der Schopfheimer Innenstadt in die Luft gehievt. Dieser musste dieses Jahr laut dem Vorstand der Enninger Philipp Ramon, aufgrund des Schneetreibens zur Sicherheit per Lastenkran aufgestellt werden. Dies sei überhaupt erst das zweite Mal in der Geschichte des Narrenbaumstellens in Schopfheim der Fall, ansonsten wurde der Baum immer mit purer Manneskraft aufgestellt.