Fasnacht in Schopfeim: Die Narren lassen den Kopf nicht hängen

Fasnachtseröffnung in Fahrnau: still und schleichend und damit ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Einstimmungen der fünften Jahreszeit.
Das närrische Volk traf sich am 11.11. abends an der Schillerlinde, um nach den Düfzelgeistern zu suchen. Erst als die Fasnächtler dieser Zunft aus dem Wald oberhalb Fahrnau gefangen waren startete das närrische Treiben mit einem Umzug zum Schulhof. Für Stimmung sorgten die Bettelsäcke. Auf dem Schulhof proklamierte Düfzelmeister Michael Leisinger die Eröffnung und gab das Motto bekannt: „Wenn’s Wasser bis zum Hals duet stoh, dann darfsch de Kopf nit hänge lo“