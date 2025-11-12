Fasnacht in Schopfeim: Die Narren lassen den Kopf nicht hängen

Stolz der Hinweis auf das Immaterielle Kulturerbe der Unesco, zu dem sich die Narren aus Fahrnau zählen dürfen, kritisch der Blick auf die internationale und regionale Politik. National fehlt das Geld und auch in Schopfheim steht das Wasser bis zum Hals. Wichtig: da darf man den Kopf nicht hängen lassen. Ein kritischer Blick auf das neue Bad in Schopfheim und etwas Häme für die Tempo-30-Regelung in der Stadt musste schon sein. Wichtig beim Blitzer: Den Kopf nicht hängen lassen, damit das Bild stimmt. Der fehlende Sparkassenservice vor Ort wurde genau so angeprangert wie das Leck im Rückhaltebecken für den Regen.