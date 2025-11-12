Fasnacht in Schopfeim: Die Narren lassen den Kopf nicht hängen
1
Düfzelmeister Michael Leisinger verkündete beim Prolog der Fasnacht das Motto für die kommende Kampagne. Foto: Wolfgang Grether

Fasnachtseröffnung in Fahrnau: still und schleichend und damit ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Einstimmungen der fünften Jahreszeit.

Das närrische Volk traf sich am 11.11. abends an der Schillerlinde, um nach den Düfzelgeistern zu suchen. Erst als die Fasnächtler dieser Zunft aus dem Wald oberhalb Fahrnau gefangen waren startete das närrische Treiben mit einem Umzug zum Schulhof. Für Stimmung sorgten die Bettelsäcke. Auf dem Schulhof proklamierte Düfzelmeister Michael Leisinger die Eröffnung und gab das Motto bekannt: „Wenn’s Wasser bis zum Hals duet stoh, dann darfsch de Kopf nit hänge lo“

 

Stolz der Hinweis auf das Immaterielle Kulturerbe der Unesco, zu dem sich die Narren aus Fahrnau zählen dürfen, kritisch der Blick auf die internationale und regionale Politik. National fehlt das Geld und auch in Schopfheim steht das Wasser bis zum Hals. Wichtig: da darf man den Kopf nicht hängen lassen. Ein kritischer Blick auf das neue Bad in Schopfheim und etwas Häme für die Tempo-30-Regelung in der Stadt musste schon sein. Wichtig beim Blitzer: Den Kopf nicht hängen lassen, damit das Bild stimmt. Der fehlende Sparkassenservice vor Ort wurde genau so angeprangert wie das Leck im Rückhaltebecken für den Regen.

Das Narrenvolk nahm die Hinweise vergnügt zur Kenntnis und genoss die „Düftelsuppe“. Für närrische Freude sorgte die Guggenmusik der Bettelsäcke.

 