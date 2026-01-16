Fasnacht in Schönau: Fanfarenzug braucht 16 Kilometer Faden für sein neues Häs

Über 300 Stunden Arbeit, 16 Kilometer Faden und 30 neue Hosen – das sind die Zahlen zum neuen Häs des Fanfarenzugs Schönau, das an der Fasnacht zu sehen ist.
. Der Fanfarenzug Schönau hat in diesen Tagen erstmals sein neues Fasnachtsoutfit präsentiert. „Traditionell tragen wir ja unsere Landsknecht-Uniform“ erklärt Simone Steinebrunner im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese werden die Musiker auch weiterhin bei den großen Terminen wie Rosenmontagsumzug und repräsentativen Auftritten tragen. „Denn damit wird auch unserer Wappen vertreten“, sagt Steinebrunner zur Tradition.