Fasnacht in Schönau: Fanfarenzug braucht 16 Kilometer Faden für sein neues Häs

Über 300 Stunden Arbeit, 16 Kilometer Faden und 30 neue Hosen – das sind die Zahlen zum neuen Häs des Fanfarenzugs Schönau, das an der Fasnacht zu sehen ist.

. Der Fanfarenzug Schönau hat in diesen Tagen erstmals sein neues Fasnachtsoutfit präsentiert. „Traditionell tragen wir ja unsere Landsknecht-Uniform“ erklärt Simone Steinebrunner im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese werden die Musiker auch weiterhin bei den großen Terminen wie Rosenmontagsumzug und repräsentativen Auftritten tragen. „Denn damit wird auch unserer Wappen vertreten“, sagt Steinebrunner zur Tradition.

Doch der Verein habe schon immer auch ein Fasnachtskostüm gehabt, etwa eine Clownsjacke oder einen Frack. Und jetzt habe es mal etwas Neues gebraucht. Vor einem Jahr habe man sich daher zusammengesetzt, und dabei sei die Idee eines Blätzle-Häs in den Farben des Vereins entstanden.

Blätzle selbst geschnitten

Jedes Mitglied habe dafür seine eigenen Blätzle ausgeschnitten, zwei Näherinnen hätten dann die Hosen gefertigt. Insgesamt waren es über 7000 Blätzle, die an die Hosen genährt werden mussten. Die Hauptarbeit hatte Selina Kiefer, unterstützt von Irene Maldacker. 16 Kilometer Faden wurden für die 30 neuen Hosen verbraucht, über 300 Stunden Arbeit hat man investiert. Zu den Blätzle-Hosen werden die einheitlichen Pullis des Fanfarenzugs getragen. Jeder kann dann selbst mit entsprechender Kopfbedeckung oder Schals das Outfit komplett machen.

Outfit kommt gut an

„Die Hosen sind gut wärmend und locker zu tragen“, freut sich Simone Steinebrunner. Nach anfänglicher Skepsis sei das neue Outfit bei den Mitgliedern gut angekommen. „

Als es fertig war, waren alle begeistert vom Endergebnis.“ Und auch seine erste Bewährungsprobe hat das neue Häs bereits bestanden – beim schneereichen Nachtumzug in Häg.

Auch vom Publikum habe man positive Resonanz erfahren. „Das Outfit soll uns die nächsten Jahr über begleiten“, sagt Steinebrunner. Der nächste Auftritt steht bereits vor der Tür beim Narrenbaumstellen in Schönau am Samstag, 24. Januar.

Das ganze Jahr aktiv

Übrigens: Wer jetzt denkt, die Schönauer Fanfarenzügler sind nur an Fasnacht aktiv, hat weit gefehlt. Die 30 Musiker proben das Jahr hindurch und haben auch im Sommer Auftritte – dann natürlich in ihrer Uniform.