Fasnacht in Müllheim: Müllheim wird Große Kreisstadt und damit zum Mittelpunkt der Erde

Die neuste Ausgabe der Müllheimer „Hudeli-Zittig“ liegt druckfrisch vor. Kernthema ist die aufstrebende Stadt Müllheim.
„Müllheim wird zum 1. Januar endlich große Kreisstadt“, beleuchten die Schriibstübler der Narrenzunft Müllemer Hudeli die Themenwahl der diesjährigen Hudeli-Zittig (HZ). „Wir haben auch einen Bürgermeister namens Martin Löffler, der seine Residenzstadt mit dem Antrag zur ebensolchen großen Kreisstadt endlich zum offiziellen Mittelpunkt der Erde erhoben hat“, heißt es bei der Präsentation der HZ im Hudeli-Haus. Daher hätten die Schriibstübler die HZ zum Reisemagazin zum Mittelpunkt der Erde umfunktioniert. Eine entsprechende Reportageserie in sechs Folgen verteilt über das Reisemagazin verbindet die 49 Innenseiten wie ein roter Faden zu einem Gesamtkunstwerk.