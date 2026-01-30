Fasnacht in Müllheim: Müllheim wird Große Kreisstadt und damit zum Mittelpunkt der Erde

Die neuste Ausgabe der Müllheimer „Hudeli-Zittig“ liegt druckfrisch vor. Kernthema ist die aufstrebende Stadt Müllheim.

„Müllheim wird zum 1. Januar endlich große Kreisstadt“, beleuchten die Schriibstübler der Narrenzunft Müllemer Hudeli die Themenwahl der diesjährigen Hudeli-Zittig (HZ). „Wir haben auch einen Bürgermeister namens Martin Löffler, der seine Residenzstadt mit dem Antrag zur ebensolchen großen Kreisstadt endlich zum offiziellen Mittelpunkt der Erde erhoben hat“, heißt es bei der Präsentation der HZ im Hudeli-Haus. Daher hätten die Schriibstübler die HZ zum Reisemagazin zum Mittelpunkt der Erde umfunktioniert. Eine entsprechende Reportageserie in sechs Folgen verteilt über das Reisemagazin verbindet die 49 Innenseiten wie ein roter Faden zu einem Gesamtkunstwerk.

Leserbriefonkel Natürlich fehlen auch die gewohnten Rubriken nicht, so ist es den Hudeli gelungen mit Landesvater Winfried Kretschmann einen prominenten Leserbriefonkel zu verpflichten. Auch ein weiterer Prominenter gab sein Debüt. In der Reihe „Willi wills wissen“, angelehnt an die Kinder-Wissens-Sendung der ARD, gibt Müllheims neuer Beigeordneter Alexander Willi beste Ratschläge und Einschätzung in Reimen.

Blick nach Westen

Auch die Neuenburger Nachbarn haben wieder mehr Platz im Reisemagazin eingenommen, als sich die Schriibstübler vorgenommen hatten. „Die Sache mit den Autokennzeichen haben unsere Neuenburger immer noch nicht wirklich begriffen“, lautet ein Seitenhieb auf die Nachbarn, die in großer Zahl mit dem alten Neustädter-Kennzeichen auf der Straße unterwegs sind.

Blickfang Centerfold

Sehenswert ist einmal mehr der Mittelteil der Zeitung. Eine große Kreisstadt ist wie ein Königreich, und dem König müssen auch die Statthalter der umliegenden Siedlungen huldigen, meinen die Hudeli. Einen entsprechenden königlichen Empfang haben die Hudelis daher auf der Panoramaseite von einem begnadeten Künstler nachzeichnen lassen.

Darüber hinaus werden aktuelle Themen aus dem Markgräflerland aufgegriffen, etwa die Palmen in Badenweiler, die der Willkür der Kreisverwaltung zum Opfer gefallen sind.

Als kostenloses Gimmick ist im Mittelteil eine „vegane Hudeli-Zittig“ als Beiläge beziehungsweise kostenlose Zugabe zu finden.

Verkaufsstellen

Die Hudeli-Zittig ist ab Samstag, 31. Januar, zum Preis von drei Euro bei den folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Bäckerei Kirschner, D’Krauß Beck, Metzgerei Pfunder, Sabine Vogel Tabakwaren Zeitschriften, Lotto Parnemann, Buchhandlung Schmidt, Apotheke am Schillerplatz, Aral-Tankstelle Dirk Stanusch, Reinigung Höning, Hieber Lädele Niederweiler, Wein und Hof Hügelheim sowie Schreibwaren Ketterer und Buck Moden in Neuenburg.