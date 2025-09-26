Fasnacht in Lörrach: Weniger Prunk bei der Fasnacht

1 Die Absage der Straßenfasnacht in Lörrach beschäftigt unsere Leser auch über die Stadtgrenze hinaus. Foto: Adrian Steineck Obergildenmeister Michael Lindemer hat mit seiner Verkündung viele Menschen enttäuscht, findet unser Leser Karlheinz Breuer.







Im Allgemeinen kann es keine zwei Wahrheiten geben – es ist nur immer die Frage, wer mit seinen Entscheidungen schneller bei der Masse der Leser (Bürger) ist. Obergildenmeister Michael Lindemer war mit seiner Verkündung schneller und hat meines Erachtens wirklich Schaden bei den Bürgern angerichtet, indem er sie enttäuscht hat. Statt abzuwarten, hat er über die öffentlichen Medien das Aus für den Fasnachtsumzug verkündet – ohne abzuwarten bis die noch offenen Gespräche und Verhandlungen mit der Stadt ganz beendet waren. Günter Schlecht von der SPD bedauert dies zurecht und bezeichnet es gar als entstandenen Scherbenhaufen. Für den Bürger stellt sich die Frage, wer mit wem und wann Verhandlungen geführt hat. Gesprächsbereit sollte man immer sein.