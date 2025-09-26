Fasnacht in Lörrach: Weniger Prunk bei der Fasnacht
Die Absage der Straßenfasnacht in Lörrach beschäftigt unsere Leser auch über die Stadtgrenze hinaus. Foto: Adrian Steineck

Obergildenmeister Michael Lindemer hat mit seiner Verkündung viele Menschen enttäuscht, findet unser Leser Karlheinz Breuer.

Im Allgemeinen kann es keine zwei Wahrheiten geben – es ist nur immer die Frage, wer mit seinen Entscheidungen schneller bei der Masse der Leser (Bürger) ist. Obergildenmeister Michael Lindemer war mit seiner Verkündung schneller und hat meines Erachtens wirklich Schaden bei den Bürgern angerichtet, indem er sie enttäuscht hat. Statt abzuwarten, hat er über die öffentlichen Medien das Aus für den Fasnachtsumzug verkündet – ohne abzuwarten bis die noch offenen Gespräche und Verhandlungen mit der Stadt ganz beendet waren. Günter Schlecht von der SPD bedauert dies zurecht und bezeichnet es gar als entstandenen Scherbenhaufen. Für den Bürger stellt sich die Frage, wer mit wem und wann Verhandlungen geführt hat. Gesprächsbereit sollte man immer sein.

 

Sehr viele Bürger, im Besonderen alle Fasnachts-Freunde, wurden durch diese Pressemitteilung sehr enttäuscht und ließen der Verwaltung gedanklich auch negative Ansichten angedeihen.

Gibt man solche Nachrichten über die Presse heraus, sollte auch mit Details nicht gespart werden, um nicht vorschnell einen Schuldigen zu präsentieren – denn in einem haben die Stadt sowie Günter Schlecht unumwunden recht: Die Fasnacht muss nicht jedes Jahr neu erfunden werden, nach dem Slogan wie beim Sport – „immer schneller, höher, weiter“. In Zeiten knapper Kassen sollten sich auch die Freudemacher an die Kandare legen und mit einem abgespeckten Beitrag tun, was möglich ist, denn die Bürger lassen sich auch mit weniger Prunk die Fasnachtfreuden nicht nehmen.

Karlheinz Breuer, Lörrach

