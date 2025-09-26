Fasnacht in Lörrach: Verständnis für die Narrengilde

Der Entschluss zur Absage der Straßenfasnacht war richtig, findet unser Leser Harry Fradinger.
Zu „Bitte mehr gesunden Narrenverstand“, 23. September Ich habe volles Verständnis für die Entscheidung des Obergildenmeisters der Stadt Lörrach. Es ist mittlerweile beschämend, wie man bei uns mit Kultur und Tradition umgeht. Es ist klar, dass alles teurer wird und unser Geld vermehrt in Krisengebiete etc. deponiert wird. Und tagelang darüber zu diskutieren, ist nicht mehr nachvollziehbar, und wenn die Stadt/der Staat nicht willig ist, ist eine Absage völlig richtig.