Fasnacht in Lörrach: Verständnis für die Narrengilde

Der Entschluss zur Absage der Straßenfasnacht war richtig, findet unser Leser Harry Fradinger.

Zu „Bitte mehr gesunden Narrenverstand“, 23. September Ich habe volles Verständnis für die Entscheidung des Obergildenmeisters der Stadt Lörrach. Es ist mittlerweile beschämend, wie man bei uns mit Kultur und Tradition umgeht. Es ist klar, dass alles teurer wird und unser Geld vermehrt in Krisengebiete etc. deponiert wird. Und tagelang darüber zu diskutieren, ist nicht mehr nachvollziehbar, und wenn die Stadt/der Staat nicht willig ist, ist eine Absage völlig richtig.

Tradition wird bei uns nicht mehr großgeschrieben. Nur, wer hat dies denn verschuldet? Doch auch nur unser Staat, und damit dieser aus dem Schneider ist, muss der Bürger dafür bluten.

Unsere Empfehlung für Sie Räte äußern sich zu Lindemer Viel Kritik, aber auch Verständnis für Absage der Lörracher Straßenfasnacht In einer Stellungnahme äußern sich Stadträte kritisch zur Absage der Straßenfasnacht.

Ich finde, Tradition ist genau so wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, und dann sollte man ohne große, langwierige Diskussionen einen Weg finden. Lörrach schreibt zwar, dass man noch einen Weg sucht, aber ist diese Meinung nicht nur Selbstschutz? Darum war es richtig, knallhart und bestimmt diesen Entschluss zu fassen. Auch wenn uns dann halt wieder etwas abhandengekommen ist.

Harry Fradinger, Weil am Rhein

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.