Fasnacht in Lörrach-Stetten: Spitzzüngige Verse und beste Stimmung

Der Abend des Zwölferrats der Zeecheneegel Clique im Gemeindehaus St. Fridolin in Lörrach-Stetten gestaltete sich prunkvoll, amüsant und überaus unterhaltsam.
„Steht auf, wenn ihr Narren seid“ zur Melodie des Pet Shop Boys-Songs „Go West“: Schon nach dem Einmarsch des Zwölferrats herrschte im Saal die allerbeste, ausgelassene Stimmung unter den närrisch gekleideten Besuchern. Jörg Roßkopf, 24 Jahre lang Obergildenmeister der Lörracher Narrengilde, führte durch das vielseitige Programm. Der bekannte Bandleader „Dino“ mit zwei weiteren Musikern spielte mitreißende Ohrwürmer zum Mitsingen und Schunkeln, so dass es kaum jemanden auf den Stühlen hielt. Da durfte auch eine große Polonaise durch den Saal nicht fehlen.