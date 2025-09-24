Fasnacht in Lörrach: Narrenzunft äußert sich zur Absage der Straßenfasnacht

Für viel Diskussionsstoff sorgt die überraschende Absage der großen Fasnachtsveranstaltungen von Seiten der Narrengilde. Nun äußert sich auch Zunftmeister Andreas Glattacker.
Die Narrenzunft (zuständig für die Saalfasnacht) trägt, wie einige andere Gruppierungen ebenfalls, einen wesentlichen Teil zur Lörracher Traditionsfasnacht bei. Sie ist ein komplett eigenständiger Verein, verfolgt aber natürlich mit größtem Interesse die Querelen zwischen Gilde (Straßenfasnacht) und Stadt, die nun offenbar in einer Absage der Straßenfasnacht gipfeln. „Diese Absage der beiden Großveranstaltungen der Straßenfasnacht durch die Narrengilde finde ich fatal“, sagt Oberzunftmeister Andreas Glattacker auf Nachfrage. Für ihn ist zudem klar: Umzug und Gugge-Explosion gehören in die Innenstadt. Nur dort herrsche das entsprechende Fasnachts-Flair, welches sie auch verdienten.