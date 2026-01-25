Fasnacht in Lörrach: Narrenbaum steht nach knapp einer Stunde

Schon vor der Zeit hatten sich am Samstag viele Zuschauer versammelt, um den Einzug der Lörracher Narren und des Narrenbaums mitzuerleben.
„Ich freu mich so, e wunderschönes Bild, und ich bi Mitte drin“, sagte die Protektorin der Lörracher Narrengilde, Luitgard Ehmsen, angesichts der vielen bunten Narren beim Narrenbaumstellen auf dem Alten Markt. Auf dem Narrenschiff standen neben den Gildemeistern und Oberbürgermeister Jörg Lutz auch Gäste aus der Schweiz, Landtagsabgeordnete und Ehrengildemeister Jörg Rosskopf.