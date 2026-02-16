1 Ein Bild vom Kinderumzug im vergangenen Jahr Foto: Steineck Der jährliche Kinderumzug findet am Dienstag, 17. Februar, statt.







Der Kinderumzug findet am Dienstag, 17. Februar, statt. Treffpunkt ist die Fußgängerzone in der Turmstraße im Bereich des Hebelparks. Los geht es um 13.30 Uhr über die Grabenstraße, Tumringer Straße und Basler Straße über den Neuen Marktplatz. Der Umzug wird im Bereich des Altspitalgässchens aufgelöst. Ab 11 Uhr bis längstens 18 Uhr ist die Zu- und Abfahrt zur Grabenstraße auch für berechtigte Anlieger nicht möglich; zur Turm- und Palmstraße bis 16 Uhr, teilt die Stadt Lörrach mit. Aufgrund des anschließenden Monsterkonzerts mit Narrendorfbetrieb entfällt aus Sicherheitsgründen auch die abendliche Lieferzeit von 18 bis 21 Uhr für die Kernfußgängerzone. Der Buslinienverkehr wird die Haltestellen Senser Platz und Grabenstraße von 11 bis 18 Uhr sowie die Haltestellen Turmstraße und Palmstraße von 11 und 16 Uhr nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, an den Busbahnhof auszuweichen.