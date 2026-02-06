Fasnacht in Lörrach: In Stetten lodert bald wieder das Fasnachtsfüür

Bei der feurigen Brauchtumspflege in Lörrach-Stetten gilt es für die Besucher einiges zu beachten.

Das Komitee der Stettemer Fasnachtsfüür-Gemeinschaft lädt die Bevölkerung, vor allen Dingen auch alle Neu-Stettemer, zum Stettemer Fasnachtsfüür auf dem Buck ein, welches traditionsgemäß am Sonntag nach der Fasnacht, in diesem Jahr am Sonntag, 22. Februar, stattfindet. In diesem Jahr wird die Füürreed von Gino Gallo gehalten. Dass die Tradition von einem eigenen Komitee gepflegt wird, die auch eine jährliche Hauptversammlung abhält, macht sie zur Besonderheit unter den Fasnachtsfeuern in und um Lörrach.

Scheiben und Stecken Am Aufbausamstag treffen sich die Helfer um 8 Uhr zum Frühstück im Kolpingkeller. An den Samstagen 14. und 21. Februar können am Verkaufsstand vor Nahkauf (Hauptstraße) in Stetten, jeweils am Vormittag ab 9 Uhr, Scheiben und Stecken erworben werden. Scheiben werden auch bei Nahkauf Uwe Lang zum Kauf angeboten.

Die kostenlose Ausgabe von Schiibe, Stegge und Fackle sowie Lampions an Schüler findet am Sonntag ab 17.30 Uhr auf dem Stettener Kirchplatz statt. Hierbei ist auch jeweils für am Fackelzug teilnehmende Kinder ein Bon erhältlich, für welchen am Füür ein Klöpfer sowie ein Getränk in Empfang genommen werden können.

Fackelumzug und Füür

Der Verkauf von Schiibe, Stegge und Fackle wird wiederum von der Ausgabe an diesem Abend getrennt und separat auf dem Stettener Kirchplatz stattfinden. Im Anschluss begibt sich der Fackelzug zum Stettemer Buck. Der Abmarsch vom Kirchplatz aus erfolgt um 18.30 Uhr.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt auf dem Fasnachtsfüür-Gelände sowie sämtliche Tätigkeiten auf eigene Verantwortung erfolgen (Eltern haften für ihre Kinder), heißt es in der Ankündigung. Die Stettemer Fasnachtsfüür-Gemeinschaft bittet insbesondere die Anwohner der Rathausgasse, Weiherweg und Hauptstraße, in deren Bereich der Fackelumzug sich bewegt, ihre Fahrzeuge in der Zeit von 18 bis 19 Uhr nicht zu parken, um so für eine ungehinderte Zugstrecke bemüht zu sein, und bittet um Verständnis.

Betreffend einer Abholgarantie von Brennmaterial wird unbedingt eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 19. Februar, bei J. Gottschalk, Tel. 07621 / 47 37 4 oder per E-Mail an fasnachtsfuer-stette@gmx.de, benötigt, heißt es in der Mitteilung des Komitees.

Was beim Brennmaterial zu beachten ist

Das Brennmaterial sollte am Samstag, 21. Februar, bis spätestens 8 Uhr gebündelt abholbereit am Straßenrand hergerichtet sein. Für das nicht gemeldete Brennmaterial besteht keine Abholgarantie. Die Abholung erfolgt nur, wenn es die hierzu benötigten Kapazitäten zulassen. Es ist zu beachten, dass nur unbehandeltes Brennmaterial mitgenommen wird. Der Veranstalter bittet für diese Maßnahme um Verständnis.