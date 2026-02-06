Fasnacht in Lörrach: In Stetten lodert bald wieder das Fasnachtsfüür

Bei der feurigen Brauchtumspflege in Lörrach-Stetten gilt es für die Besucher einiges zu beachten.
Das Komitee der Stettemer Fasnachtsfüür-Gemeinschaft lädt die Bevölkerung, vor allen Dingen auch alle Neu-Stettemer, zum Stettemer Fasnachtsfüür auf dem Buck ein, welches traditionsgemäß am Sonntag nach der Fasnacht, in diesem Jahr am Sonntag, 22. Februar, stattfindet. In diesem Jahr wird die Füürreed von Gino Gallo gehalten. Dass die Tradition von einem eigenen Komitee gepflegt wird, die auch eine jährliche Hauptversammlung abhält, macht sie zur Besonderheit unter den Fasnachtsfeuern in und um Lörrach.