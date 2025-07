Fasnacht in Lörrach: Die Narrengilde setzt ein deutliches Zeichen

1 Wo wird künftig der Umzug stattfinden? Foto: Marco Fraune Großveranstaltungen wie die Fasnacht in der Innenstadt stoßen an Grenzen – in mehrfacher Hinsicht, meint unser Autor.







Das fröhliche Treiben während der Fasnacht in Lörrach könnte im kommenden Jahr in der Innenstadt ausfallen. Aus einer gewissen Not heraus plant die Narrengilde, auf das Regio-Messe-Gelände zu wechseln. Das hat sich schon im Vorjahr angesichts der Diskussion um Auflagen, Genehmigungen und Kosten abgezeichnet – gewinnt in Anbetracht der konkret avisierten Beantragung nun deutlich an Konturen. Der in dieser Woche kommunizierte „kleine Weckruf“ der Narrengilde darf durchaus als Alarmsignal verstanden werden – in Richtung Rathaus aber auch weiteren mit der Bürokratie Betrauten.