Fasnacht in Istein: Die Narren sind los in Istein

Die Narren haben nun das Sagen in Istein. Am Schmutzige Dunnschdig eroberten die Hemdglunkis den Rathausschlüssel von der Ortsvorsteherin.

Die Narren haben nun das Sagen in Istein, bis zum Aschermittwoch. Am Schmutzige Dunnschdig forderte Bernd Bräunlin, Zeremonienmeister der Isteiner Drübel, die Ortsvorsteherin Daniela Britsche auf, den Rathausschlüssel zu übergeben. Angeführt von der Ischteiner Guggemusik zogen zuvor hunderte von Menschen, vor allem Familien mit Kindern, im Hemdglunki-Häs vors Rathaus.

Sie alle wollten Zeugen davon werden, dass die fünfte Jahreszeit endlich beginnt. Die am Narrenbrunnen sitzenden, schlafenden Narrenfiguren von Istein, weckte der Fasnachtsgeist, der aus dem Brunnen stieg.

Dann erst konnte der Schlüssel übergeben werden. Wie es sich gehört, fand die Ortsvorsteherin erst einmal einige Ausreden, um den Narren den Zugang zum Rathaus zu verwehren. „Was? Scho wieder Fasnacht?“, sie wisse gar nicht, ob der Schlüssel im vergangenen Jahr überhaupt zurück gebracht worden sei. Und, überhaupt, sie müsse den Schlüssel erst einmal suchen.

Der Zeremonienmeister blieb jedoch hartnäckig. In der Halle habe Britsche den Schlüssel am vergangenen Aschermittwoch wieder bekommen. Nun denn, da halfen keine Ausreden mehr. Feierlich, auf einem roten Samtkissen gebettet, wurde der Schlüssel an die Narren übergeben. Die jubelten sogleich laut. Jetzt musste nur noch die Narrenfahne gehisst werden. Und wieder applaudierten die vielen Zuschauer.

Der Narrengeist hat die noch schlafenden Fasnächtler geweckt. Foto: Anita Indri-Werner

Die Ischteiner Guggemusik legte nach der Übergabe des Schlüssels noch einmal so richtig mit fetzigen, schrägen Tönen nach. Für die Kinder gab es anschließend am Narrenbrunnen eine Brezel.

In der Halle war zwischenzeitlich alles für einen zünftigen Hemdglunki Ball vorbereitet worden. In Scharen strömten die Feierwilligen zur Halle, bald war diese bis auf den letzten Platz besetzt. Noch lange wurde mit Musik und Tanz gefeiert.

Am Sonntag, 15. Februar, um 14.11 Uhr, findet der Fasnachtsumzug durch Istein statt. An Rosenmontag, 16. Februar, beginnt um 19.11 Uhr der Nachtumzug am Sportplatz. .