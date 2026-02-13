Fasnacht in Istein: Die Narren sind los in Istein

Die Narren haben nun das Sagen in Istein. Am Schmutzige Dunnschdig eroberten die Hemdglunkis den Rathausschlüssel von der Ortsvorsteherin.
Die Narren haben nun das Sagen in Istein, bis zum Aschermittwoch. Am Schmutzige Dunnschdig forderte Bernd Bräunlin, Zeremonienmeister der Isteiner Drübel, die Ortsvorsteherin Daniela Britsche auf, den Rathausschlüssel zu übergeben. Angeführt von der Ischteiner Guggemusik zogen zuvor hunderte von Menschen, vor allem Familien mit Kindern, im Hemdglunki-Häs vors Rathaus.