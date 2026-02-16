Fasnacht in Inzlingen: So war es beim Dorfobend in Inzlingen

Der „Dorfobend“ fasst die Inzlinger Geschehnisse des vergangenen Jahres pointiert zusammen. Die Schlurbis freuen sich über ein volles Haus.
Ein kurzweiliger Termin stand für die Narren im Waieland zum Wochenendeinstieg auf dem Programm. Die Schlurbi-Clique lud zum zweiten Mal in das katholische Pfarrheim ein, das aus allen Nähten platzte. Die einzige Enttäuschung an diesem Abend hatten die, die keine Karten mehr bekommen hatten. Denn erneut bot der „Dorfobend“ beste Unterhaltung und Rückblicke auf das vergangene Jahr im Dorf und darüber hinaus.