Fasnacht in Inzlingen: Das erwartet die Besucher bei „ Gugge uff de Gass“

14 Guggen auf drei Bühnen freuen sich am Samstag, 24. Januar, in Inzlingen auf närrisches Publikum.







Das Waieland wird am Samstag, 24. Januar, wieder zum Mekka für alle Guggemusik-Fans. Ab 17 Uhr geht es los auf der und rund um die dann in Guggegass umbenannte Dorfstraße. Über den Abend verteilt treten 14 Gugge-Formationen auf drei Bühnen auf. Veranstalter sind die örtlichen Schlösslisymphoniker („Symphis“). Neben jeder Menge schrägen Klängen erwarten die Besucher ein Partyzelt, eine Bar und Stände auf der Guggegass. Es gibt Gyros im Fladenbrot, Raclette, Fleischkäsweckli, Kartoffelchips, Curry-, Grill- und Bratwürste, Waffeln, Glühwein, Luz und Kinderpunsch. Neben den „Symphis“ helfen die Dännle Häxe,der Musikverein Inzlingen, die Kolpingjugend Inzlingen und das Salzert-Lädele mit. Für ein kakophonisches Spektakel sorgen die folgenden Formationen aus Deutschland, der Schweiz und dem Elsass: Böögge Brätscher (Welschenrohr), Stockbergschränzer (Siebnen), Chappelgnome (Luzern), Echo vom Grundgässli (Siebnen), Rhy-Wehra Schränzer (Öflingen), Toschtelfäger (Schübelbach), Räbeschlecker (Wettingen), Rüssgusler (Ebikon), Schotte Clique 1947 (Basel), Bockers (Gurtweil), Xplosiv (Singen am Hohentwiel), Erzbachgugge (Speuz), Lustige Klique (Riedisheim) und Ischteiner Gugge (Istein). Ober-Symphi Luca Viola betont, dass Auflagen und Organisation immer aufwendiger und teurer würden. „Daher danken wir unseren Sponsoren, denn wir sind mehr denn je auf diese angewiesen“, hält Viola fest.