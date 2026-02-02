Fasnacht in Hausen: Den großen Dichter vor den Zeller Narren schützen

Am Zunftabend der Narrenzunft Hausen stand Johann Peter Hebel im Mittelpunkt. Die FGZ lieferte mit ihrem Motto „Wir legen den Hebel um“ Gesprächsstoff.
Die Hausener Fasnachter waren erbost, als beim Fasnachtsauftakt Fastnachtsgesellschaft Zell deren Motto „Wir legen den Hebel um“ vorgestellt wurde. In den Wortbeiträgen beim Zunftabend haben die Fasnachter nun darauf reagiert. Die Zeller werden am Fasnachtszischdig vom Ortsrichter am „Altbadischen Narrengericht zu Huuse Ho“ angeklagt, verkündete Zeremonienmeister Mario Brugger – wegen „Androhung von Gewalt und Verunglimpfung des großen Sohns von Hausen“. FGZ-Präsident Peter Mauthe nahm die Ladung vor Gericht entgegen.