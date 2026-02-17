Fasnacht in Häg-Ehrsberg: Rauschender bunter Abend im Hinterhag

1 Der Narresome begeisterte mit einem Tanz zu „Der König der Löwen“. Foto: Karl-Heinz Rümmele Die Hinterhager Narrenzunft läuft in der diesjährigen Kampagne zur Hochform auf.







Beim bunten Abend in einer vollen Angenbachtalhalle bot die Hinterhager Narrenzunft ein unterhaltsames Programm, das mit Beifall, Gelächter und Gesang belohnt wurde. Harald Kiefer und Daniel Köpfer moderierten den Abend mit Witz und Humor. Nach dem Tanz der Husarengarde hielt Burgvogt „Patrick I vo de Sunnematt“ seine Antrittsrede und stellte Burgfräulein „Alicia I vom Rebland“ vor. Es folgte der Tanz des Narrensome mit „König der Löwen“ der sehr gut beim Publikum ankam und mit Beifall belohnt wurde. Mit Chaos im Wellnessurlaub brachten die Hexen alle zum Lachen bevor der Zunftrat mit Sängerin Jenny und dem Lied „Und was der Papa braucht, das muss der Papa haben“ alle begeisterte und mit einer Zugabe endete. Mit „einer Woche im Hinterhag“ brachten die Geister und Räuber alle zum Lachen bevor die Narrenteenies mit ihrem Tanz „Golden“ begeisterten. Burgvogt Patrick und Burgfräulein Alicia verteilten den Burgvogtorden an verdiente Personen.