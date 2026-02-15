Fasnacht in Grenzach-Wyhlen: Kreative Wagen und zwei neue Gruppen im Doppelumzug

Der Doppelumzug zog mit zwei Premierengruppen durch Wyhlen und Grenzach: Regen oder Schnee sind ausgeblieben aus – Konfetti fällt aber in Massen.
Der Wettergott war am Sonntag auf der Seite der Narren statt bei den Meteorologen. Zwar ging der große Umzug der Narrenzünfte Rolli Rudel Wyhlen und Grenzach bei knackigen vier Grad Celsius los, doch mit dem Ende der ersten Etappe in Wyhlen kam statt Niederschlägen die Sonne raus und bestes Fasnachtswetter erstrahlte in Grenzach. Entsprechend gut gelaunt zeigten sich auch die Verantwortlichen der beiden Zünfte.