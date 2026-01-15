Fasnacht in Grenzach-Wyhlen: Die Narren stellen ihre Plaketten vor

1 Die vor 50 Jahren gegründeten Grienloch-Ruäche zieren die Plakette der Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen. Foto: Heinz Vollmar Auch in diesem Jahr haben die Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen und die Narrenzunft Grenzach kunstvoll gestaltete Fasnachtsplaketten herausgebracht.







Die Fasnachtsplaketten der Narrenzunft Rolli-Dudel erinnern in diesem Jahr an das 50-jährige Bestehen der Grienloch-Ruäche, die in ihrem Namen auf ein bekanntes ehemaliges „Grünloch“ auf Wyhlener Gemarkung erinnert. Die entsprechenden Plaketten sind mit der Maske eines „Ruächs“, eines „rauen Kerls“ versehen, der finster und furchterregend dreinblickt. Die Grienloch-Ruäche haben sich von einer ehemals reinen Junggesellen-Clique zu einer Familien-Clique gewandelt und sind vor allem auch durch ihren kunstvollen Bau der Fasnachtswagen bekannt.