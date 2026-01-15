Fasnacht in Grenzach-Wyhlen: Die Narren stellen ihre Plaketten vor
Die vor 50 Jahren gegründeten Grienloch-Ruäche zieren die Plakette der Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen. Foto: Heinz Vollmar

Auch in diesem Jahr haben die Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen und die Narrenzunft Grenzach kunstvoll gestaltete Fasnachtsplaketten herausgebracht.

Die Fasnachtsplaketten der Narrenzunft Rolli-Dudel erinnern in diesem Jahr an das 50-jährige Bestehen der Grienloch-Ruäche, die in ihrem Namen auf ein bekanntes ehemaliges „Grünloch“ auf Wyhlener Gemarkung erinnert. Die entsprechenden Plaketten sind mit der Maske eines „Ruächs“, eines „rauen Kerls“ versehen, der finster und furchterregend dreinblickt. Die Grienloch-Ruäche haben sich von einer ehemals reinen Junggesellen-Clique zu einer Familien-Clique gewandelt und sind vor allem auch durch ihren kunstvollen Bau der Fasnachtswagen bekannt.

 
Die Plakette der Narrenzunft Grenzach lässt einigen Spielraum zur Interpretation. Foto: Heinz Vollmar

Die Fasnachtsplakette der Narrenzunft Grenzach zeigt derweil das diesjährige fasnächtliche Motto der Narrenzunft Grenzach „Wenn de muesch, sotsch welle“, das vielfältige Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Dazu ist auf der Plakette eine Szene eingeprägt, die einen überaus ängstlichen Fallschirmspringer zeigt. Dieser wurde ganz offenbar mit einem Fußtritt von einem Kollegen aus dem Flugzeug befördert, worüber sich dieser schelmisch freut, während der Fallschirmspringer mit bereits geöffneten Fallschirm dem Erdboden entgegenfliegt.

 