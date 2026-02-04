Fasnacht in Geschwend: Schlurbi stellen Narrenbaum

1 22 starke Männer richten mit Muskelkraft den Geschwender Narrenbaum auf. Foto: Hartmut Schwäbl Nur in Geschwend stellen die Todtnauer Fasnächtler noch einen Baum.







Innerhalb der Todtnauer Narrenzunft halten die Rabefelseschlurbi den Brauch des Narrenbaumstellens aufrecht. Insgesamt 22 starke Männer unter der Leitung von Bammert Sven Böhler stellten den Baum vor der Geschwender Elsberghalle mit geballter Muskelkraft auf. Verstärkung erhielten die Rebefelseschlurbi von freiwilligen Helfer aus dem Dorf sowie von der Utzenfelder und der Schönauer Narrenzunft. Musikalisch begleitet wurde das närrische Spektakel vom Musikverein Geschwend. Anschließend ging das närrische Treiben in der Elsberghalle weiter, wo DJ Lollipop für Partystimmung sorgte.