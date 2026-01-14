Fasnacht in Aitern: Wenn die einzigen Narren im Dorf feiern

Elf sind es nicht und rheinisch auch nicht – der Elferrat Aitern nimmt es mit seinem Namen nicht so genau. Aber feiern kann er. Am Samstag steht der 33. Geburtstag an.
Sein 33-jähriges Bestehen feiert der Elferrat Aitern am kommenden Samstag. Doch wenn man es genau nimmt, feiert die Gruppe ein ganz anderes närrisches Jubiläum: 77 Jahre. Denn noch nicht als Verein, aber als lose Gruppe, gibt es den Elferrat bereits seit 1949. Der Verein ruhte dann von 1957 bis 1964. 1993 erfolgte die Gründung als eingetragener Verein, wobei Manfred Kiefer die treibende Kraft war und fortan als Vorsitzender fungierte. 2028 übernahm Ludwig Becker für 16 Jahre das Zepter. Seit 2024 ist Jürgen Schober der oberste Narr von Aitern.