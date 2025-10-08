Fashion Week: Neue Generation von Designern prägt die Modewelt

In der Modebranche häufen sich Neubesetzungen. Mit dem Tod Giorgio Armanis, dem letzten großen Altmeister, endet eine Ära – und beginnt eine Zeit, in der Stardesigner nicht mehr den Ton angeben.
Paris - Chanel, Dior, Balenciaga: In der internationalen Modebranche zeichnet sich ein Generationswechsel ab. Eine neue Riege von Kreativdirektoren übernimmt das Ruder. Mit ihnen verändert sich nicht nur der Stil auf den Laufstegen, wie sich bei der Fashion Week in Paris beobachten lässt - sondern auch das Selbstverständnis der Branche. Die Zeit, in der einzelne Stardesigner den Ton angeben, ist vorbei.