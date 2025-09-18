Fashion und Food Festival: Freiburg setzt auf eine bewährte Kombination

Beim Fashion und Food Festival präsentieren sich an zwei Tagen zahlreiche Händler und Gastronomen in der Innenstadt.
„Im Jahr 2023 sind rund 59 000 Menschen für das Festival in die Freiburger Innenstadt gekommen“, blickt Freiburgs Bürgermeister Stefan Breiter (CDU) auf den bisherigen Besucherrekord des Fashion und Food Festivals zurück. Das zeige, was für eine Strahlkraft dieses Event für die Freiburger Innenstadt hat. Für die vierte Auflage, die am Freitag, 26. und Samstag, 27. September, über die Bühne geht, erhoffen sich die Veranstalter ähnlich positive Zahlen – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.