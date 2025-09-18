Fashion und Food Festival: Freiburg setzt auf eine bewährte Kombination

Beim Fashion und Food Festival präsentieren sich an zwei Tagen zahlreiche Händler und Gastronomen in der Innenstadt.

„Im Jahr 2023 sind rund 59 000 Menschen für das Festival in die Freiburger Innenstadt gekommen“, blickt Freiburgs Bürgermeister Stefan Breiter (CDU) auf den bisherigen Besucherrekord des Fashion und Food Festivals zurück. Das zeige, was für eine Strahlkraft dieses Event für die Freiburger Innenstadt hat. Für die vierte Auflage, die am Freitag, 26. und Samstag, 27. September, über die Bühne geht, erhoffen sich die Veranstalter ähnlich positive Zahlen – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Das Festival ist ein Instrument für alle Beteiligten zu zeigen, „wie vielfältig und lebhaft die Freiburger Innenstadt ist“, erklärt Carmen Siecke Geschäftsführerin Stadtinitiative Gemeinsam Freiburg. Die Initiative ist vor rund einem Jahr ins Leben gerufen worden und in diesem Jahr federführend für das Festival verantwortlich.

„Wir wollen mit dem Festival und anderen Aktionen die Innenstadt langfristig beleben und weitere Besucher anlocken“, sagt Siecke. Ziel sei es zudem, die Branchen aus Handel und Gastronomie zu vernetzten.

Neue Akteure und Angebote sind dazugekommen

Am bewährten Konzept des Festivals, also der Kombination von rund 40 Modeschauen und Food Trucks sowie lokalen Händlern, die sich präsentieren, hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. „Es kommen immer mehr Akteure dazu“, freut sich David Lehr, Vorstandsvorsitzender Stadtinitiative Gemeinsam Freiburg. In diesem Jahr sind es rund 70 Händler und Aktionen, die dabei sind. „Das Fashion und Food Festival bedeutet uns richtig viel, weil es zeigt, was passiert, wenn wir als Innenstadtakteure gemeinsam etwas bewegen. Die Stimmung wird wieder großartig, und es gibt so viel Neues, Modisches und Schönes zu entdecken“, ist sich Lehr sicher. Er freue sich schon darauf, sich an den beiden Tagen „einfach durch die Stadt treiben zu lassen“.

In den Nebenstraßen werden viele Aktionen angeboten. Foto: Patrick Seeger/FWTM

Auch in diesem Jahr gibt es für Festival Besucher am Samstag, dem 27. September, ein begrenztes Kontingent an kostenlosen Tageskarten für den Nahverkehr der Freiburger Verkehrs AG (VAG).

Den Auftakt des Festivals bildet erneut das Pre-Opening am Donnerstag, den 25. September, ab 19 Uhr. Dann wird die Schlossbergtreppe zum Laufsteg, auf dem die Händler der Konviktstraße ihre neuesten Kollektionen präsentieren.

Offiziell wird das Festival am Freitag, dem 26. September, um 15.30 Uhr auf dem großen Laufsteg auf dem Münsterplatz eröffnet. Dann wird an zwei Tagen an verschiedenen Orten in der Innenstadt Mode und Essen in den Mittelpunkt rücken.

Familienfreundliches Programm am Kartoffelmarkt

Ein Höhepunkt am Freitagnachmittag ist das Showkochen mit Köchin Mira Maurer in der Plaza Food Boutique. Das neue Food Pop-up der Freiburg Wirtschaft und Touristik (FWTM) in der Schusterstraße feiert am Festivalwochenende seinen Kick-off. Dort wird der Fokus auf regionale Küche und Ernährung gesetzt.

Ein familienfreundliches Programm erwartet die Besucher rund um den Kartoffelmarkt. Auch rund um den Augustinerplatz, der Gerberau und der Rathausgasse und am Freiburger Theater wird es viele Aktionen, Musikshows und kulinarische Angebote geben. „Kommen Sie in die Stadt, lassen Sie sich überraschen, was die Freiburger Innenstadt alles zu bieten hat“, sagt Hanna Böhme, Geschäftsführerin der FWTM. Weitere Informationen gibt es unter www.fashion-food-festival.de.